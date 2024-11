Festival Janela Internacional de Cinema anuncia os curtas-metragens premiados; confira

A- A+

O Festival Janela Internacional de Cinema anunciou, nesta sexta-feira (8), os premiados da competição de curtas-metragens de sua 15ª edição. Neste ano, foram selecionadas 22 produções de diferentes estados do Brasil.

O mineiro “Ramal”, de Higor Gomes, levou o prêmio de Melhor Filme. “Fenda” (CE), de Lis Paim, e “Mborairapé” (SP), de Roney Freitas, dividiram a categoria de Melhor Imagem. “Cabana” (PA), de Adriana de Faria, ganhou o prêmio de Melhor Som. Já “Europa - Me avise quando chegar” (MG), de Victor Vieira, conquistou Menção Especial do Júri.

Essas produções foram escolhidas por um júri formado pela jornalista Luciana Veras, pelo ator e diretor Humberto Carrão e pelo cineasta Luciano Vidigal. Com votos dos alunos da oficina de crítica coordenada pelo diretor Dodô Azevedo, o Prêmio de Melhor Filme do Júri Janela Crítica foi para “Cavaram uma Cova no Meu Coração”, de Ulisses Arthur.

A produção alagoana, que mistura documentário e ficção para denunciar o Caso Braskem, também venceu o Prêmio Canal Brasil, recebendo como prêmio R$ 15 mil e a veiculação do filme na grade do canal. O júri foi formado pelos jornalistas Daniel Medeiros (Folha de Pernambuco), Emannuel Bento (Jornal do Commercio) e Leticia Barbosa (Revista O Grito!).

“Kasa Branca”, longa-metragem de Luciano Vidigal, ganhou o Prêmio João Carlos Sampaio, outorgado pela organização do Janela para “Filmes Finíssimos que Celebram a Vida”.

Veja também

CINEMA ''Mudança de Hábito'' terá 3ª adaptação: Whoopi Goldberg revela detalhes após perda de Maggie Smith