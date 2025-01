Filme de diretor pernambucano entra na competição do festival de Berlim; veja lista

A- A+

O filme brasileiro "O último azul", do pernambucano Gabriel Mascaro, entrou para a mostra competitiva do próximo Festival de Berlim.

O longa vai disputar o Urso de Ouro com títulos de cineastas como Richard Linklater, Michel Franco e Hong Sang-soo.

Com Denise Weinberg e Rodrigo Santoro no elenco, "O último azul" conta a história de Tereza, uma senhora de 77 anos que reside em uma cidade industrializada na Amazônia e recebe um chamado oficial do governo para residir numa colônia habitacional compulsória onde idosos devem "desfrutar" de seus últimos anos, permitindo que a juventude produza sem se preocupar com os mais velhos.

O Brasil já venceu o Urso de Ouro com “Central do Brasil”, de Walter Salles, em 1998, quando Fernanda Montenegro também venceu o prêmio de melhor atriz do festival, e com “Tropa de Elite”, de José Padilha, em 2008.

Um dos eventos mais importantes do circuito cinematográfico internacional, a 75ª edição do Festival de Berlim vai acontecer entre 13 e 23 de fevereiro e terá o juri presidido pelo diretor americano Todd Haynes.

Veja a seguir todos os filmes da mostra competitiva do Festival de Berlim.

Competição Berlinale 2025

Ari , diretor: Léonor Serraille — França/Bélgica (2025)

Blue Moon , diretor: Richard Linklater — EUA / Irlanda (2025)

La cache (A casa segura) , diretor: Lionel Baier — Suíça / Luxemburgo / França (2025)

Sonhos , diretor: Michel Franco — México (2025)

Drømmer (Dreams (Sex Love)) , diretor: Dag Johan Haugerud — Noruega (2024)

Geu jayeoni nege mworago hani (O que a natureza diz para você) , diretor: Hong Sangsoo — Coreia do Sul (2025)

Hot Milk , diretora: Rebecca Lenkiewicz — Reino Unido (2025)

Se eu tivesse pernas eu te chutaria , diretor: Mary Bronstein — EUA (2024)

Kontinental '25 , diretor: Radu Jude — Romênia (2025)

El mensaje (A Mensagem) , diretor: Iván Fund — Argentina/Espanha (2025)

Mother's Baby , diretora: Johanna Moder — Áustria / Suíça / Alemanha (2025)

O último azul (The Blue Trail) , direção: Gabriel Mascaro — Brasil/México/Chile/Holanda (2025)

Reflet dans un diamant mort (Reflection in a Dead Diamond) , diretores: Hélène Cattet, Bruno Forzani — Bélgica/Luxemburgo/Itália/França (2025)

Sheng xi zhi di (Vivendo a Terra) , diretor: Huo Meng — República Popular da China (2025)

Strichka chasu (Timestamp) , diretor: Kateryna Gornostai — Ucrânia/Luxemburgo/Holanda/França (2025)

La Tour de Glace (A Torre de Gelo) , diretor: Lucile Hadžihalilović — França / Alemanha (2025)

Was Marielle Weiß (What Marielle Knows) , diretor: Frédéric Hambalek — Alemanha (2025)

Xiang fei de nv hai (Girls on Wire) , diretor: Vivian Qu — República Popular da China (2025)

Yunan , diretor: Ameer Fakher Eldin — Alemanha/Canadá/Itália/Palestina/Qatar/Jordânia/Arábia Saudita (2025)

