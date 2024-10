A- A+

CINEMA Filmes pernambucanos estão em destaque no Festival do Rio 2024 Produções integram a programação de exibições do evento, que começa nesta quinta-feira (3)

O Festival do Rio 2024 ocorre desta quinta-feira (3) até 13 de outubro, com exibições de filmes nacionais e internacionais. Pernambuco marcará presença com novas produções.

Competindo na Première Brasil, “Serra das Almas” traz de volta à direção Lírio Ferreira (“Baile Perfumado”, “Sangue Azul”). O longa-metragem de ação retrata o reencontro de um grupo de amigos para a execução de um roubo de joias.

Quando o plano dá errado, no entanto, os protagonistas se percebem vigiados por fantasmas do passado e passam a buscar uma maneira de se libertar. No elenco, estão Julia Stockler, Mari Oliveira, Ravel Andrade, David Santos, Jorge Neto, Pally e Vertin Moura.



“Lispectorante”, de Renata Pinheiro (“Plástico e Barulho”, “Carro Rei”), também integra a Première Brasil. Protagonizado por Marcélia Cartaxo, traz uma personagem no meio de uma crise existencial e financeira.

De volta à sua cidade natal, Glória Hartman encontra um respiro de vida ao fazer uma descoberta fantástica nas ruínas onde viveu a escritora Clarice Lispector. No elenco, destaque ainda para as presenças de Pedro Wagner e Grace Passô.

Com “Ainda Não É Amanhã”, Milena Times faz sua estreia na direção de um longa. O drama acompanha a jovem Janaína, que vive na periferia de Recife com sua avó e sua mãe. Primeira pessoa da família a ir para a universidade, ela vê todos os seus planos em risco ao descobrir uma gravidez indesejada.

O elenco traz nomes como Clau Barros, Bárbara Vitória, Mayara Santos, Mário Victor, Cláudia Conceição e Guta Menelau. A obra participa da mostra competitiva Novos Rumos, que reconhece os novos expoentes do cinema brasileiro.



