Oscar 2025: filmes que têm a sexualidade como tema central ficaram de fora da premiação; veja quais

A- A+

Apesar da repercussão de parte do público em torno de alguns filmes com temática erótica ou sobre relacionamentos mais ousados, isso não foi suficiente para garantir indicações ao Oscar 2025, cujos títulos e nomes foram revelados nesta quinta-feira (23).

“Babygirl”, “Queer”, “Rivais” e “Nosferatu” tiveram um desempenho considerado baixo entre as 26 categorias da premiação.

Protagonista de “Babygirl”, Nicole Kidman chegou a ser uma das artistas consideradas para uma vaga na categoria de melhor atriz, mas acabou ficando de fora da lista final.

No longa, a atriz interpreta a CEO de uma empresa que se entrega aos desejos sexuais e ao prazer influenciada pelo novo estagiário da companhia.



Já em “Queer”, Daniel Craig, outro nome estrelado de Hollywood, vive um homem apaixonado por um garoto mais novo nos anos 1940, no México. O ator também ficou de fora do rol de indicados.



Já a premissa ousada de “Rivais”, que tem Zendaya no papel de uma ex-tenista de sucesso que se vê entre o atual marido e o ex-namorado, também não conquistou, e o longa não recebeu indicações.



“Nosferatu”, por sua vez, também teve um desempenho considerado baixo em relação às expectativas que se tinham, mas recebeu três indicações: melhor figurino, maquiagem e penteado e direção de fotografia.



Apesar disso, “Anora”, sobre uma trabalhadora do sexo que se casa com o filho de um oligarca russo, chegou a ser indicado até na categoria de melhor filme, a principal do Oscar, figurando ainda em outras cinco categorias: direção, ator coadjuvante, roteiro original, montagem e atriz, com Mikey Madison.



Os vencedores do Oscar serão anunciados no dia 2 de março.

Veja também