Iza Fotógrafa que clicou mão de Nala fala do parto: 'Sigo sem palavras pra descrever essa emoção" Nascimento movimentou as redes neste domingo (13); fãs, amigos e celebridades comemoraram a chegada da primeira filha da cantora

Nascida neste domingo (13), Nala, filha da cantora Iza e do jogador de futebol Yuri Lima, foi um dos temas mais comentados das redes sociais.

O post feito pela cantora, com um clique da bebê, mostrando apenas a sua mão direita, já reunia mais de 1,1 milhão de curtidas e mais de 45 mil comentários e mais de 25 mil compartilhamentos apenas meia hora depois de ser publicado.

Além de mensagens de famosos, como as cantoras Pitty e Vanessa da Mata e a apresentadora Fátima Bernardes, Nala recebeu as boas-vindas da fotógrafa Carol Caminha, responsável pela foto da mão do bebê.

No post, ela escreveu:

"Que coisa poderosa presenciar uma mulher trazendo uma vida ao mundo. Depois de fotografar minha irmã parindo meus dois sobrinhos, amores da minha vida, hoje foi o dia de registrar a chegada de Nala ao mundo. Sigo sem palavras pra descrever essa emoção e o amor que tenho por mãe e filha Nenhuma ocasião que vivemos ou ainda viveremos juntas, @iza, vai chegar perto do que rolou naqueles quartos Te amo pra sempre e amo a história que escrevemos juntas, agora também com Nalinha. Deus abençoe!".

Veja comentários de famosos para Iza

A cantora Pitty, também mãe de uma menina, também deixou uma mensagem: "Muito feliz por vcs, Iza. Parabéns mami, e sua librianinha que já brilha muito "

A cantora Vanessa da Mata se surpreendeu com a chegada da bebê: "Mentiraaaaaaaa que ela nasceu! Ahhhh bem vinda! "

Banheira de hidromassagem, aromaterapia e cromoterapia: conheça maternidade onde Iza deu à luz Nala, no Rio

"Bem vinda, Nala! Um caminho lindo de amor e luz!", desejou a apresentadora do "Fantástico" Poliana Abritta.

Outra jornalista e apresentadora que deixou sua mensagem foi Fátima Bernardes: "Muitas bênçãos pra Nala e pra toda a família. Que ela seja muito bem-vinda. "

"Amorrrr!! Bem vinda Anjo!!! Parabéns mamãe!! Toda paz e muita saúde, para as duas!!!", desejou Zezeh Barbosa, atriz, diretora e apresentadora.

Entenda: Yuri Lima celebra nascimento de Nala, filha com Iza, em meio a rumores de reconciliação com a cantora;

Nala nasceu neste domingo. Iza usou as redes sociais para divulgar o nascimento, com uma foto da mão da bebê. "Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…” NALA 13/10/2024", publicou.

Sem palavras, o humorista Rafael Portugal deixou sua mensagem:

"SAÚDE NALA ", escreveu a atriz e modelo Larissa Manoela.

"Aaahhhh… que Deus abençoe muito vocês!!! Nala já é tão amada… ", escreveu a bailarina Claudia Mota.

"Muita saudade e prosperidade ", escreveu o diretor, ator e escritor Rodrigo França.

"Bem-vinda, Nala!!! Muitas bençãos meu amoooor ", disse Pathy Dejesus, atriz, apresentadora e ex-modelo brasileira

Inspirado pela pequena leoa de “O Rei Leão”, o nome, de origem africana, tem como as seguintes palavras como significado: “dávida”, “amorosa” e “rainha”.

Iza foi quem deu voz à Nala, personagem de um dos maiores clássicos da Disney, "O Rei Leão", numa recente produção, em 2019, versão do desenho lançado em 1994.

