Funcionários da Disney protestam por salários melhores na Califórnia

Centenas de trabalhadores da Disneylândia protestaram do lado de fora dos portões do famoso parque temático da Califórnia para exigir salários mais altos e denunciar práticas intimidatórias da empresa um dia antes da força de trabalho votar sobre a possibilidade de entrar em greve.

Vestidos com fantasias de personagens da franquia, os manifestantes, convocados pelos sindicatos que representam os 14.000 funcionários do parque, seguravam cartazes como "Mickey ia querer um salário justo" ou " Disney, não seja o vilão".

"Nós merecemos salários justos", disse Ginny Cristales, uma funcionária de 44 anos, no protesto em Anaheim, perto de Los Angeles. "Uma greve é nosso último recurso, o que não queremos. Mas se a Disney não cumprir e não nos der o que precisamos, estaremos prontos", disse a mulher que, com um salário de US$ 2.800 por mês (pouco mais de R$ 15 mil), não consegue nem pagar o aluguel da família.

A Disney está em negociações com os quatro sindicatos que representam os 14 mil funcionários de seu parque na Califórnia desde abril. Mas essas conversas não tiveram êxito e os sindicatos acusam a empresa de intimidar seus funcionários.

Amanhã, os funcionários devem se reunir para decidir se autorizam ou não uma greve. Em caso afirmativo, os sindicatos decidirão a duração e as condições da greve.

De acordo com o LA Times, a última greve entre os funcionários dos parques da Disneylândia na Califórnia ocorreu em 1984.

Mesmo que os funcionários aprovem, a liderança do sindicato precisaria convocar uma greve. A simples autorização de uma paralisação do trabalho pode ser uma tática que ajuda a estimular a administração a fazer concessões maiores na mesa de negociação.

Ainda assim, a ação aumenta a ameaça de que uma paralisação poderia interromper as operações em uma das propriedades mais movimentadas da Disney durante a temporada de verão.

"Respeitamos e valorizamos nossos membros do elenco e reconhecemos o importante papel que eles desempenham na criação de felicidade para nossos convidados", disse a Disney em um comunicado. "Com a próxima reunião agendada para 22 de julho, continuamos comprometidos em continuar as discussões e chegar a um acordo."

Em maio, o diretor financeiro da Disney, Hugh Johnston, disse que o crescimento da divisão de parques temáticos da empresa diminuiria após um aumento de 10% na receita e de 12% no lucro no segundo trimestre. Johnston disse que o negócio deve se recuperar no final do ano.

Os trabalhadores dos parques da Disney apresentaram acusações de práticas trabalhistas injustas contra a empresa em maio por disciplina ilegal, intimidação e vigilância de 675 membros por usarem broches do sindicato no trabalho, disseram os sindicatos. As acusações estão sendo investigadas pelo National Labor Relations Board.

Os sindicatos envolvidos são o Bakery, Confectionery, Tobacco Workers and Grain Millers Local 83, o Service Employees International Union-United Service Workers West, o Teamsters Local 495 e o United Food and Commercial Workers Local 324.

