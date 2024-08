A- A+

lazer e conhecimento Fundação Gilberto Freyre tem Domingo Aberto com programação gratuita neste fim de semana Sob o tema "Assombrações do Recife Velho", o evento deste domingo (25) traz programação gratuita para crianças e visitação à Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre

Como todo último domingo do mês, neste finzinho de agosto acontece mais uma edição do projeto Domingo Aberto, na Fundação Gilberto Freyre, em Apipucos.

Com uma programação para todas as idades, o evento deste domingo (25) começa às 9h30 e segue ao longo do dia, com atividades ao ar livre e visitação mediada à Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre.

Assim como em todas as edições, o Domingo Aberto traz um tema. Baseado no icônico livro de Gilberto Freyre, neste fim de semana o evento vem sob o tema “Assombrações do Recife Velho”.

Uma das obras mais populares e conhecidas do escritor, “Assombrações do Recife Velho” reúne 27 histórias que relatam casos assombrosos ocorridos na primeira metade do século 20, nas ruas da Capital pernambucana. Fantasmas, visitas do além-mundo e outros causos são contados pelo sociólogo.

Casa-Museu

A visitação à Casa-Museu é uma oportunidade de conhecer a casa onde viveu Gilberto Freyre e sua família e o rico acervo de mobiliário, objetos e obras de arte que integram a casa.

Parte do acervo, que normalmente é restrito a pesquisadores, pode ser conferido. Sob o tema desta edição, a visitação à Casa-Museu será composta por uma exposição da primeira edição de “Assombrações do Recife Velho”, ilustrada por Lula Cardoso Ayres, e documentos ligados ao livro.

“Os visitantes terão a oportunidade de conhecer detalhes sobre a origem da ideia do livro, publicado pela primeira vez em 1955, o processo de desenvolvimento da obra e todas as edições publicadas até o momento, além de conferir algumas das adaptações realizadas”, destaca a diretora-executiva da Fundação Gilberto Freyre, Jamille Barbosa.

“Não poderíamos falar deste livro sem destacar a importância da contribuição de Lula Cardoso Ayres. Amigo e parceiro de Gilberto desde os anos 1930, Lula produziu desenhos exclusivos para a primeira edição do livro, num esforço criativo para transmitir, através das imagens, os mistérios que permeiam a história do Recife e que despertam o interesse de gerações”, comenta Jamille.

Para as crianças

Além da visitação à Casa-Museu, o Domingo Aberto também oferece programação gratuita para o público infantil.

Às 9h30, acontece a exploração no sítio ecológico, promovendo contato com a natureza e conhecimento da flora local. Esta atividade é dividida em duas: Bracelete Ecológico, recomendada para crianças de 3 a 7 anos, e Trilha e Arte com Folhas, para crianças de 7 a 10 anos.

Na sequência, às 10h30, será a vez das oficinas. São duas: Confecção de Mudas, recomendada para crianças de 3 a 7 anos; e Fantoche de Varetas, para crianças com idade a partir de 5 anos.

Todas as atividades são gratuitas, mas, pela manhã, necessitam de inscrições prévias, através do link forms.gle/2yUzst4rxhzeNDZ86, também disponível na bio do Instagram da Fundação.

À tarde, será a vez da contação de histórias, com a “Hora do conto e adivinhações", com Liane Silva, às 14h30; e, depois, uma sessão inédita do “Era Uma Vez… Cineclubinho”, às 15h30. Serão exibidos episódios da série “Além da lenda” com um bate-papo mediado pela escritora mirim Gabih Florêncio.

SERVIÇO

Domingo Aberto da Fundação Gilberto Freyre

Quando: Domingo (25), a partir das 9h30 (visitas mediadas nos horários: 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h)

Onde: Fundação Gilberto Freyre | Rua Dois Irmãos, 32, Apipucos - Recife/PE

Ingressos (visita mediada à Casa-Museu): R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia)

*demais atividades são gratuitas



