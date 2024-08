Prêmio Gilberto Freyre 2024/2025, voltado para ensaios científicos, está com inscrições abertas

A- A+

Estão abertas inscrições – até o dia 30 de novembro de 2024 – para o 3º Concurso Internacional de Ensaios – Prêmio Gilberto Freyre 2024/2025. Esta é a décima edição do concurso e a terceira com abrangência internacional.



A premiação é uma realização da Fundação Gilberto Freyre (FGF) em parceria com a Global Editora e receberá trabalhos inéditos de qualquer lugar do mundo além do Brasil, desde que escritos em português.

O objetivo do Prêmio é manter vivo o legado do sociólogo pernambucano Gilberto Freyre (1900-1987).

“O prêmio foi criado com o objetivo de apoiar a pesquisa científica e tornar público o que os pesquisadores da obra de Freyre têm descoberto ao se debruçarem nas múltiplas temáticas abordadas em sua obra”, explica a diretora executiva da FGF, Jamille Barbosa.

Para a inscrição, o trabalho precisa ser inédito – não ter sido publicado anteriormente como livro, seja impresso ou digital – e deve ter, no mínimo, 100 páginas.

O autor – ou autores – do ensaio escolhido pela comissão irá receber R$ 20 mil como prêmio e terá o trabalho publicado como livro pela Global Editora – casa editorial responsável pela publicação das obras de Gilberto Freyre.

Sairá vencedora a melhor análise e interpretação da obra de Gilberto Freyre, após uma avaliação feita por uma comissão julgadora especialista na bibliografia freyriana.

Os trabalhos podem contemplar as diferentes faces intelectuais deste pernambucano que atuou ao longo da vida como antropólogo, sociólogo, historiador social, escritor, pensador, político, tropicólogo, jornalista, conferencista e educador.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente através de correspondência física, não sendo permitido o envio de trabalhos de forma virtual.

Os candidatos podem entregar os ensaios na Fundação Gilberto Freyre (Recife-PE) ou na Global Editora (São Paulo – SP).

Também é possível realizar o envio pelos Correios, certificando-se de que a entrega no destino não ultrapasse a data limite para inscrição dos trabalhos, para um dos dois endereços:

Fundação Gilberto Freyre - Rua Dois Irmãos, 320, Apipucos - Recife/PE, CEP: 52.071-000.

Global Editora - Rua Pirapitingui, 111, Liberdade - São Paulo/SP, CEP: 01508-020.



O ganhador ou ganhadora do prêmio será anunciado em fevereiro de 2025, nos canais digitais da Global Editora e da Fundação Gilberto Freyre.

A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 15 de março de 2025, data de comemoração do nascimento do sociólogo e escritor Gilberto Freyre.

