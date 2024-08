A- A+

FRANÇA Funeral de Alain Delon acontecerá no dia 24 de agosto Alain Delon morreu ao lado dos três filhos, Anthony, Anouchka e Alain-Fabien

O funeral do ator francês Alain Delon acontecerá no sábado (24) na cidade de Douchy (centro da França), onde ele faleceu, e a cerimônia será celebrada pelo ex-bispo Jean-Michel Di Falco, informou o religioso à AFP. "Era uma exigência dele", explicou à AFP Di Falco, ex-bispo da cidade de Gap e nome conhecido da Igreja Católica francesa.

Segundo os canais de televisão CNews e BFMTV, a cerimônia começará às 17H00 locais (12H00 de Brasília) em Douchy, onde o ator morava há várias décadas e onde faleceu no domingo, aos 88 anos. O desejo de Delon era de ser enterrado em sua propriedade, La Brulerie, perto de seus cães.

Este tipo de sepultamento exige uma autorização especial que o ator de "O Leopardo" já havia solicitado, segundo fontes da prefeitura local. Uma fonte que acompanha a organização do funeral informou à AFP que a autorização foi concedida à família na terça-feira.





Delon também havia solicitado que apenas as pessoas mais próximas a ele comparecessem ao funeral, sem qualquer tipo de homenagem nacional. Alain Delon morreu ao lado dos três filhos, Anthony, Anouchka e Alain-Fabien.

A prefeitura proibiu qualquer tipo de voo sobre La Brulerie até a noite de quarta-feira, para não perturbar a tranquilidade da família, que pediu respeito à privacidade ao anunciar a morte do ator. O prefeito de Douchy-Montcorbon, que fica 140 km ao sul de Paris, declarou à AFP que a cerimônia poderia acontecer na igreja local, desde que não aconteça uma aglomeração.

"A igreja é pequena e seria complicado ter pessoas de fora", explicou. Delon também expressou o desejo de ser acompanhado por seu cachorro Loubo, um pastor belga malinois. Mas o cão não sofrerá eutanásia, informou na terça-feira a fundação de proteção dos animais fundada pela ex-atriz Brigitte Bardot, que era amiga de Delon. Os filhos de ator de "O Samurai" concordaram em deixar o cachorro vivo, em coordenação com a fundação, que terá a missão de encontrar uma nova família para Loubo.

Embora os três filhos de Delon tenham anunciado a morte do pai em um comunicado conjunto, as divergências entre eles são notórias, incluindo demandas diferentes nos últimos meses de vida do ator.

O monsenhor Di Falco foi um dos religiosos que celebrou o funeral do ex-presidente Valéry Giscard d'Estaing em 2020. D'Estaing também conseguiu autorização, rara na França, para ser enterrado em uma propriedade privada.

