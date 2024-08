A- A+

FUNK Nat P. lança nesta sexta-feira (2) "Unidunitê", em parceria com Umberto Tavares Novo trabalho da artista paraense, criada no Recife, traz o funk com referências no arrocha e no forró, entre outras sonoridades

De Belém do Pará para Recife, onde foi criada, e agora em São Paulo, a artista paraense Nat P. segue mesclando estilos e compartilhando vivências musicais por onde passa.



Conhecida por sua diversidade rítmica, com pegada do funk carioca ao brega funk, a DJ, cantora e compositora incrementa sua trajetória e faz parceria com Umberto Tavares (Mousik) na faixa "Unidunitê" - com lançamento nesta sexta-feira (2) nas plataformas digitais.



Gravada no Rio e, portanto, um funk, a música tem fortes referências no arrocha e no forró, entre outras sonoridades.



Produtor de nomes como Ludmila, Gloria Groove e Valeska Popozuda, Umberto também tem com Nat P. pelo menos mais três canções.

"Estou muito feliz em trabalhar com um produtor tão renomado no funk carioca, como Umberto (...) É muito gratificante conquistar novos espaços, alcançar territórios que vão além de Pernambuco e do Nordeste, onde iniciei minha carreira e também amo tocar", ressalta a paraense, que deve lançar também, em breve, clipe de "Unidunitê".

Paixão pelo funk

Com quase uma década de atividade como DJ, Nat P. não hesita em admitir ser apaixonada pelo funk.



Atuando como DJ Open Format (mistura vários estilos) desde o início, seus sets englobam, além do funk carioca, música eletrônica, brega funk, forró e outros gêneros.

Crédito: Iago Dias

“Eu sempre amei funk mas achava que não iria conseguir trabalhar só com esse estilo por conta do forte preconceito que ainda existe e da ainda baixa popularidade no Nordeste. Mas continuei focando nessa minha paixão e vi o funk ganhando cada vez mais espaços nos últimos anos", relembra.

Uma brincadeira levada a sério

A relação de Nat P. com a música começou na infância, sob influência de uma família musical, sendo dessa forma levada a aprofundar seus conhecimentos artísticos.



Além da música, ela também estudou dança e teatro, linguagens que a acompanham em shows e clipes. Mas foi na música que encontrou sua verdadeira vocação.

“Comecei fazendo playlists e tocando em festas, mas achava que não tinha o dom do canto. Então levava na brincadeira mesmo! Só que o pessoal foi curtindo e a brincadeira virou coisa séria também à medida em que eu ia me profissionalizando, buscando cursos”, conta.

Atuando exclusivamente como DJ há cinco anos, Nat P. se firmou na cena recifense, tocando em festas diversas, entre elas Delux, Carvalheira, BG promoções, Golarrole, Barchef.



Durante a pandemia da Covid-19, ela decidiu levar o canto de forma profissional. “Foi uma transição na minha carreira, meti a cara e corri atrás. Apresento-me hoje como DJ cantando ao vivo em partes do show", destaca.

