SHOW Cantora Gabi Melo lança sua banda, no Recife, neste sábado (7); confira O lançamento ocorre no Esquina 203, no bairro de Afogados, a partir das 15h

Neste sábado (7), feriado nacional da Independência do Brasil, acontece o lançamento da banda Gabi Melo, no Esquina 203, em Afogados, no Recife. A Princesa do Pagode, como é chamada a cantora, marca presença no palco às 15h e promete realizar 10 horas de show.

Para o lançamento, Gabi Melo conta com as participações de MC Elvis, Sedutora, Junior Santos, Éder Arruda, Rick Neves, João do Morro, Diego Dias, Rayssa Bacelar, Lúcio Kaya, Sardinha e Victor Assis. Os ingressos custam a partir de R$ 15 no site Outgo e opções de gazebos para grupos de até 10 pessoas, a partir de R$ 300.

''Esse lançamento significa mais do que apenas uma estreia, é o início de um sonho que venho construindo com muita dedicação e paixão. Estou ansiosa para compartilhar esse momento com todos vocês e fazer dessa noite uma celebração inesquecível. Vamos juntos viver essa nova fase, com muita música, energia e amor'', disse Gabi Melo.

Gabi Melo, a Princesa do Pagode, que fazer seu nome na cena. Seu estilo é uma combinação do pagode com influências de samba e brega, criando uma sonoridade envolvente.

SERVIÇO

Lançamento da banda Gabi Melo - A Princesa do Pagode

Quando: 7 de setembro, 15h

Onde: Esquina 203 - R. Prof. Frederico Curió, 203 - Afogados

Ingressos a partir de R$ 15 no Outgo

Mais informações: @esquina203oficial

