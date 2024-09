A- A+

MÚSICA Dire Straits Legacy confirma show no Recife; confira a data Turnê com ex-integrantes da banda de rock britânica Dire Straits passará pelo Teatro Guararapes

A turnê do Dire Straits Legacy, grupo formado por ex-integrantes da icônica banda de rock britânica Dire Straits, já tem data para chegar ao Recife. O show foi confirmado para o dia 7 de dezembro, a partir das 21h, no Teatro Guararapes.

Com músicas como "Money for Nothing", "So Far Away", "Sultans of Swing", "Walk of Life" e "Romeo and Juliet", a apresentação promete um repertório que reúne hits dos seis álbuns de platina do grupo.

Na formação do Dire Straits Legacy, estão músicos que participaram da banda em diferentes fases. São eles: Alan Clark (teclados, integrante do grupo entre 1980 e 1985), Phil Palmer (guitarra, que atuou com o grupo entre 1990 e 1992), Mel Collins (saxofone, membro entre 1983 e 1985) e Danny Cummings (percussão, parte da banda em 1990).



Os veteranos serão acompanhados por músicos de apoio, incluindo Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados), Alex Polifrone (bateria) e o baixista britânico Steve Walters.

O Dire Straits foi formado em 1977 e vendeu mais de 120 milhões de álbuns em todo o mundo. A banda chegou ao fim sem alardes, em junho de 1995.



