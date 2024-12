A- A+

MUSEU Galeria Tereza Costa Rêgo do MAC-PE, em Olinda, recebe projeto que salvaguarda obras do museu Com acesso gratuito, lançamento do projeto "Coleção Acervo Educativo do MAC-PE" acontece nesta sexta (27) no Museu de Arte Contemporânea, em Olinda

Pelo menos três livros do projeto "Coleção Acervo Educativo do Museu de Arte Contemporânea" (MAC-PE) serão lançados nesta sexta-feira (27) na Galeria Tereza Costa Rêgo - espaço que integra o museu, em Olinda. A ideia é salvaguardar o acervo com publicações que reúnem pinturas, gravuras e esculturas da instituição.

Com distribuição gratuitas, as obras são continuidade do projeto que, desde 2013, foi pensado também com o intuito de apresentar ao público coleções que integram o museu, por meio de livros educativos.



Ainda na ocasião do lançamento, os visitantes poderão contemplar uma exposição com painéis da Coleção Assis Chateaubriand, entre outras ações do equipamento.

“O MAC-PE é referência nacional como museu: tem um dos acervos mais importantes do Brasil e é o guardião de um precioso patrimônio artístico e cultural do estado (...) É um museu muito querido, que faz parte da história de muita gente e estar lançando esses três livros, de certa forma, supre um pouco a saudade do público de visitar o MAC", ressalta Lúcia Padilha, coordenadora do projeto e autora dos livros.

Padilha reforça também que "o museu está fechado para visitação por conta de reformas estruturais, necessárias para a preservação do prédio e do acervo".





"É também (o projeto), uma maneira de contribuir com a missão cultural e educativa do museu enquanto ele passa pelas reformas e uma boa oportunidade de ter acesso a uma parte do acervo do MAC enquanto aguardamos a sua reabertura", complementa.

Os livros

O primeiro dos livros do projeto é a Coleção Salão dos Novos", com obras que fizeram parte de 14 edições do Salão dos Novos entre os anos de 1972 e 1986.



Na publicação, um panorama das artes visuais pernambucanas são expostas.

O segundo dos livros tem como mote gravuras, através das coleções Helenos, Hilton de Gravura, Gravuras Luciano Pinheiro e Roberto da Silva (Gravuras Italianas0.



Há obras de artistas como Samico, Franz Krajcberg e Fayga Ostrower.



Já a terceira publicação é da Coleção Obras Isoladas, com assinaturas de Cícero Dias, Tereza Costa Rêgo, Tarsila do Amaral, Lafjane Bandeira, Montez Magno e Brennand.



Montez Magno/Colagem sobre Eucatex | Crédito: Aurélio Velho



Com as três novas publicações, a Coleção Acervo Educativo do MAC-PE totaliza cinco livros. A "Coleção Assis Chateaubriand" (2013) e a "Coleção Abelardo Rodrigues de Papel" (2016) foram os dois livros anteriores - disponíveis no site do projeto.



Coleção Assis Chateaubriand

Durante o lançamento ficará disponível para visitação, na Galeria Tereza Costa Rêgo, a exposição com painéis que trazem imagens de obras da Coleção Assis Chateaubriand e propostas de arte-educação.



Os painéis já fizeram parte de exposições itinerantes em escolas no interior do estado e é um convite para conhecer a primeira coleção do acervo do MAC, que fez parte de sua inauguração em 1966.

Haverá ainda o lançamento do livro "Expedição do Olhar: Guia para a Arte Educação e a Mediação Cultural", resultante de uma residência de arte-educação que aconteceu em três municípios do interior de Pernambuco: Caruaru, Garanhuns e Petrolina.



O livro reúne fotos da expedição educativa, além de dicas para o ensino da arte e para a mediação em museus e espaços culturais. A proposta da obra é ser um guia auxiliar para educadores e mediadores culturais.

Durante o evento, os livros serão distribuídos gratuitamente entre o público participante, junto com brindes e produtos culturais - a exemplo dos dois livros já publicados do projeto, que tem o incentivo do Funcultura, por meio da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.

Serviço

Lançamento de livros da Coleção Acervo Educativo do MAC-PE

Quando: Sexta-feira (27), às 16h

Onde: Galeria Tereza Costa Rego do MAC-PE (Rua 13 de Maio, 149, Varadouro, Olinda)

Acesso gratuito

Informações: @lupa_cultural e no site do projeto

