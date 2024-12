A- A+

BBB 25 Gil do Vigor e Ceci Ribeiro vão apresentar o "Bate-papo BBB" em 2025 Economista pernambucano dividirá o quadro com a apresentadora Ceci Ribeiro

Gil do Vigor deve voltar ao “Big Brother Brasil”. Depois de ficar em quarto lugar na edição de 2021, o economista pernambucano foi anunciado nesta segunda-feira (2) como um dos apresentadores do “Bate-papo BBB” no próximo ano.

Ao lado da apresentadora Ceci Ribeiro, Gil vai entrevistar os eliminados ao vivo, após a exibição do programa. O anúncio foi feito durante o “Mais Você”, de Ana Maria Braga.

Gil do Vigor afirmou que está se preparando para corresponder às expectativas do público e que pretende lidar com os eliminados sem perder a sensibilidade. “É um momento de choque para eles. Quero trazer leveza, respeito e respostas para o público”, contou.

O pernambucano apontou Ana Clara, ex-apresentadora do quadro, como inspiração. “Ela trouxe um tom muito interessante para o programa porque, ao mesmo tempo em que ela era firme, quando precisava, ela tinha empatia”, apontou.

Dupla de Gil, Ceci Ribeiro trabalhou durante 15 anos na TV Integração, afiliada da Globo em Minas Gerais. Sua estreia em rede nacional ocorreu em agosto, quando apresentou o “Bate-papo Estrela da Casa”, ao lado de Silvero Pereira.

