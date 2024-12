A- A+

saúde Viih Tube detalha estado de saúde do filho Ravi e diz que doença não se relaciona com parto Influenciadora digital revela que médicos ainda estão em busca de diagnóstico para o bebê recém-nascido: "Ninguém sabe ainda"

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube usou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (2), para detalhar o estado de saúde do filho recém-nascido Ravi, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer, com quem tem a filha Lua Di Felice, de 1 ano.

Internado desde o dia 24 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital em São Paulo, Ravi enfrenta uma doença ainda não diagnosticada pelos médicos e está com um "cateter passando pelo coração", como relatou Eliezer por meio de vídeo publicado no Instagram.

"Não estamos falando o que ele tem porque ninguém sabe ainda", esclareceu Viih Tube.

Por meio de comunicado publicado nos Stories do Instagram, Viih Tube reforçou que o problema enfrentado pelo filho não tem nada a ver com as complicações que ela sofreu durante o parto — após 19 horas sem conseguir dilatação uterina suficiente, a influenciadora digital se submeteu a uma cesárea de emergência.

Na sequência, ela passou por uma atonia uterina, tendo uma hemorragia que a fez ser submetida a uma transfusão de sangue.

"Não é nada respiratório, nem nada relacionado ao parto. Já descartaram isso logo no começo", acrescentou Viih Tube, ao discorrer sobre a doença enfrentada pelo filho.

"Não existe como ter alguma relação [com o parto]. E talvez se tivesse eu não sei se suportaria de tanta culpa", ressaltou a influenciadora digital.

No mesmo comunicado, ela reforçou que Ravi está respondendo muito bem ao tratamento.

"O mais importante é que ele sempre esteve bem clinicamente. Até os médicos não entendem. Mas eu entendo. Sei que é Deus. E não preciso de nenhuma explicação além dessa", prosseguiu ela.

"Ele está melhorando a cada dia, e logo estaremos em casa, tenho certeza", afirmou Viih Tube.

"Não indica ser uma doença crônica. Curou, passou, nunca mais viveremos isso, em nome de Jesus", complementou a influenciadora digital de 24 anos.

Veja também

evento Funarte e Casa de Rui Barbosa promovem seminário sobre acervo das artes