Gisele Bündchen era desejada por Diddy nas festas "freak-offs, diz ex-agente; entenda

O rapper Sean 'Diddy' Combs, 54, também conhecido como Puff Daddy e P. Diddy, segue sendo assunto no mundo das celebridades e repercutindo nas páginas policiais.



A modelo brasileira Gisele Bündchen foi apontada por sua ex-agente como um dos alvos principais do rapper, que insistia em convidá-la para suas festas que o levaram a prisão.

Diddy foi preso no dia 16 setembro, acusado de estupro, tráfico sexual, sequestro e extorsão. Muito bem relacionado com famosos, o rapper costumava convidar modelos, celebridades, strippers e profissionais do sexo para as suas "freak-offs - como eram conheidas as suas baladas regadas a drogas e orgia.



De acordo com a BBC, um grupo de mais de 100 pessoas farão novas denúncias contra Diddy, a maioria dessas pessoas teria sido estupradas nessas festas que eram realizadas por Diddy em residências privadas e hotéis.



Brasileira era alvo do acusado

Monica Monteiro, ex-agente da top model brasileira, em entrevista ao F5, revelou que antes do escândalo vir a público, Gisele Bündchen era foco do artista.



A empresária descreveu ao Portal o primeiro encontro entre Leonardo DiCaprio, 49, e Gisele (os dois namoraram entre 2000 e 2005) e como o ator de Hollywood a conquistou.



Perguntada sobre outros famosos que tentavam seduzir a modelo, no início dos anos 2000. Ela citou o rapper.

"Ela era a maior modelo do mundo, né? Não vamos esquecer. O primeiro marido da Jennifer Lopez, o cantor de rap, por exemplo. Como é o nome dele mesmo? Puff Daddy. Nossa, ele vinha convidando direto a Gisele para ir em balada depois dos desfiles. E a gente não era de balada. Ele chegava, jogava charme e falava: 'Ah, eu quero que você vá à festa tal, em tal lugar, aparece lá'. Aonde ela ia era esse rebuliço", lembrou.

Matéria do New York Times descreveu que nas baladas de Diddy os garçons serviam drogas e bebidas à beira da piscina até o sol raiar, e modelos com asas de anjo faziam topless. Gisele foi uma das angels da Victoria's Secret entre os anos de 2000 a 2007, o que teria despertado o fetiche do rapper.

