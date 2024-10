A- A+

FAMOSOS Web resgata piada de Renato Aragão sobre a ''origem'' do nome de Diddy Comediante fez relato fictício em entrevista ao Programa do Jô, em 2013

Enquanto o magnata da música americana, Sean ''Diddy'' Combs, segue preso, acusado de crimes como tráfico sexual e outras agressões contra mulheres, internautas brasileiros tem resgatado uma história (no mínimo) curiosa de Renato Aragão sobre a origem do nome do produtor.



Em entrevista ao Programa do Jô, em 2013, o comediante, que se eternizou como Didi Mocó, afirma que Diddy seria, na verdade, uma homenagem da mãe do empresário ao personagem que se popularizou no seriado ''Os trapalhões''.

“Estava em Ubatuba (em São Paulo) e o Odilon Wagner fazia o meu eterno vilão. Então tinha acabado a parte dele e veio para o Rio, ficou hospedado no Copacabana Palace, onde estava um conhecido rapper americano chamado P. Diddy (nome do empresário à época), um dos mais famosos nos Estados Unidos. O Odilon começou a conversar com ele, que estava fazendo um clipe com a galera dele aqui. Aí ele falou: ‘Olha, estou gravando um seriado aqui, sou ator de televisão e estou gravando com o Didi’”, contextualiza o comediante na gravação.



A piada fictícia continua. Aragão relata ainda que Diddy teria ficado impressionado quando ouviu o nome de seu personagem e pediu para Odilon que o levasse para conhecê-lo. "Mas por que você quer conhecer ele?", teria perguntado o ator. E a resposta foi: “Eu tenho esse nome por causa dele”.

Jô Soares chegou a embarcar na invenção e até comentou em certo momento. “Que loucura!” O apresentador até pediu para que uma foto do rapper fosse exibida no telão do programa.

De acordo com a história inventada por Aragão, a mãe de Sean Combs, o seu verdadeiro nome, era grande fã dos Trapalhões. “Eu sou americano, mas minha origem é angolana. Minha mãe, angolana, é fã desse cara, porque lá passava o programa ‘Os trapalhões’, e lá virou febre. A minha mãe era fã do Didi e colocou o meu nome de Didi por causa dele”, afirmaria Diddy a Odilon em pleno Copacabana Palace.

“(A mãe do empresário) colocou P. Diddy com um P e um ponto. Só não colocou Didi porque seria (pronunciado, em inglês) ‘daidai’”, disse ele, arrancando gargalhadas da plateia.

