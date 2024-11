"Glicked"? Cinemas nos EUA tentam reproduzir sucesso de "Barbenheimer" com estreias simultâneas

A- A+

O ano de 2023 foi marcado pelo fenômeno "Barbenheimer" — quando "Barbie" e "Oppenheimer" estrearam no mesmo dia, capturando a imaginação do público e trazendo multidões de volta aos cinemas, que vinham lutando desde a pandemia.

Neste outono, alguns fãs esperam reviver um pouco dessa empolgação com um novo confronto cinematográfico repleto de buzz e com sua própria combinação chamativa: “Glicked” (Desculpe, “Wickiator”).

“Wicked,” a primeira parte da adaptação para o cinema do amado musical da Broadway, e “Gladiador II,” um épico de espadas e sandálias dirigido por Ridley Scott que se passa mais de duas décadas após o primeiro filme, serão amplamente lançados nos cinemas.

Vendo o potencial de outro emparelhamento inusitado nos multiplexes, alguns cantos da internet batizaram o evento de “Glicked Day” (pronunciado “glick-id”).

No Brasil, "Wicked" estreia na quinta-feira, enquanto "Gladiador II" teve sua estreia na última semana.

Será que “Glicked” vai pegar? O verde de Elphaba substituirá o rosa da Barbie? Aqui estão algumas perguntas para colocá-lo a par dos acontecimentos.

As estrelas de ‘Wicked’ e ‘Gladiador II’ apoiam ‘Glicked’?

Sim. Dois filmes que estreiam no mesmo dia geralmente são vistos como concorrentes, mas alguns esperam que, como “Barbenheimer,” essa combinação improvável desperte o interesse dos cinéfilos, ajudando ambos a terem sucesso nas bilheterias.

“Se tiver um efeito semelhante ao que teve para ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer,’ seria incrível,” disse Paul Mescal, que interpreta Lucius em “Gladiador II,” ao Entertainment Tonight. Ele acrescentou que “os filmes não poderiam ser mais opostos, e isso funcionou nesse contexto anteriormente, então dedos cruzados para que as pessoas apareçam.”

Cynthia Erivo e Ariana Grande, que coestrelam como Elphaba e Glinda em “Wicked,” também deram seu aval à ideia. Jeff Goldblum, outro integrante do elenco de “Wicked,” disse ao Deadline que não há competição entre os filmes. “É um mundo de mentalidade de abundância, onde há espaço para todos,” afirmou.

‘Barbenheimer’ foi enorme. Como será ‘Glicked’?

“Barbenheimer” provou ser mais do que um meme divertido: no fim de semana de estreia no ano passado, “Barbie” arrecadou US$ 162 milhões (R$ 935 milhões) e “Oppenheimer” US$ 82,4 milhões (R$ 475 milhões), tornando-o o maior fim de semana de bilheteria na América do Norte desde 2019.

É improvável que “Glicked” tenha o mesmo impacto sobre os cinéfilos, mas as previsões atuais são fortes.

Estimativas do site Boxoffice Pro, especializado na indústria de cinemas, sugerem que “Wicked” liderará as bilheterias com pelo menos US$ 100 milhões (R$ 577 milhões) no fim de semana de estreia, enquanto “Gladiador II” pode arrecadar até US$ 80 milhões (R$ 461 milhões).

Há memes desta vez?

Claro, mas em menor quantidade comparado aos dias de “Barbenheimer.”

Um meme que circula mostra Lucius e Glinda na mesma pose de “A Criação de Adão,” de Michelangelo, no teto da Capela Sistina.

Outras artes de fãs colocam Lucius ao lado de Elphaba enquanto eles caminham em direção a Oz ou mostram Glinda sussurrando para ele no estilo do pôster de “Wicked.”



David Taylor, 29 anos, assistente jurídico e criador de conteúdo em Emeryville, Califórnia, planeja assistir aos dois filmes em uma sessão antecipada na quinta-feira à noite e postou um vídeo no TikTok mostrando-o correndo de uma sala de cinema para outra, trocando um chapéu e vestido de bruxa por um traje de gladiador.

“Adoro esses tipos de eventos de sessão dupla,” disse ele, acrescentando que acha que “Glicked” seguirá os passos de “Barbenheimer.”

Randy Bruce Ziegelman, 26 anos, de Fishers, Indiana, está reunindo alguns amigos e familiares para assistir aos dois filmes na quinta-feira à noite.

“‘Wicked’ é algo que estou super animado para ver,” disse Ziegelman, que é ator. “‘Gladiador’ é meio que um segundo plano, mas penso: se vão exibir os dois filmes no mesmo dia, por que não assistir aos dois?”

O que dizem os especialistas em cinema sobre ‘Glicked’?

Tom Nunan, co-diretor do Programa de Produtores na Escola de Teatro, Cinema e Televisão da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, afirmou que tanto “Wicked” quanto “Gladiador II” parecem ser mais voltados a seus públicos específicos, o que torna improvável que qualquer um dos filmes tenha um apelo amplo, como ocorreu com “Barbie” e “Oppenheimer.”

“Ambos os filmes parecem fortes, e mesmo que sua bilheteria combinada seja menor do que o que ‘Barbie’ conseguiu sozinha em um fim de semana, isso não deve ser visto como um fracasso,” disse Nunan por e-mail. “‘Glicked’ pode não ser ‘Barbenheimer,’ mas com o Dia de Ação de Graças se aproximando, sua força combinada certamente é algo pelo qual podemos ser gratos — uma boa e velha extravagância cinematográfica de feriado.”

Richard Gelfond, CEO da IMAX, disse à Bloomberg na sexta-feira que, como os filmes de “Glicked” têm públicos-alvo diferentes, é improvável que prejudiquem um ao outro nas bilheterias.

“Se os públicos fossem sobrepostos, acho que seria mais desafiador e eles seriam mais competitivos,” ele disse.

