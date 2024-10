Gloria Groove, Liniker e Marina Sena são convidadas para regravar abertura de ''Vale tudo''

A- A+

O remake da novela "Vale tudo" — trama de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères originalmente exibida entre 1988 e 1989 — já começa a ganhar forma nos bastidores da TV Globo.



A cinco meses da estreia, prevista para março de 2025, a emissora finaliza a escalação dos atores que interpretarão os personagens principais da história, agora com dramaturgia de Manuela Dias, e define, com certa urgência, quem vai regravar a música de abertura do folhetim.



De acordo com o jornal "Extra", Gloria Groove, Liniker e Marina Sena foram convidadas para apresentar novas versões de "Brasil", composição de Cazuza imortalizada na voz de Gal Costa.

O trio forma um páreo, segundo o "Extra". Marina, Liniker e Glória foram avisadas acerca de uma "disputa" e devem gravar uma "demo" (uma gravação demonstrativa) para que a equipe responsável pela novela decida quem será a escolhida.



Mais nova do trio e com uma carreira ainda inicial, Marina Sena tem Gal Costa como maior inspiração ("é a maior cantora do mundo", ela já disse) e recentemente realizou shows em homenagem à baiana. Gloria Groove costuma incluir canções de Cazuza em seus shows, inclusive em grandes festivais como o "Rock in Rio", de 2022, no qual levou "Exagerado" ao palco.

Liniker, no entanto, detém até agora a preferência da autora, de acordo com o "Extra". A cantora de voz potente tem Manuela Dias, responsável pela adaptação do texto, como fã e seguidora.

A composição de Cazuza, George Israel e Nilo Romero fazia parte do disco "Ideologia" e foi gravada por ele. A regravação com Gal Costa foi feita especificamente para a novela assinada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

