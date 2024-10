A- A+

Música Luísa Sonza lança clipe inédito em parceria com Simone Mendes; assista Faixa "Onde é que deu errado?" integra a edição Deluxe do álbum 'Escândalo Íntimo'

O videoclipe de ‘Onde é que deu errado?’ de Luiza Sonza, propõe a mistura do pop com o sertanejo, convidado Simone Mendes para um feat. A canção foi lançada nas plataformas digitais nesta sexta-feira (11) junto ao videoclipe.



Em ‘Onde é que deu errado?’, gravada com a cantora de sertanejo, Luiza fala da dor de um grande amor que chegou ao fim. A canção faz parte da edição Deluxe de ‘Escândalo Íntimo’, lançada em setembro deste ano.

Assista:

Luísa Sonza acaba de ser indicada ao MTV European Music Awards (EMA) 2024, na categoria ‘Melhor Artista Brasileiro’, e ao Grammy Latino 2024 nas categorias Melhor Canção em Língua Portuguesa com ‘Chico’ e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com ‘Escândalo Íntimo’.

Após a estreia do novo formato de show no Palco Mundo do Rock in Rio, a artista segue com a turnê Deluxe de “Escândalo Íntimo”.



A cantora também faz shows em Porto Alegre (19/10), Rio de Janeiro (02/11), Maringá (30/11), Braga (06/12), Lisboa (09/12) e S. José do Rio Preto (14/12). A nova apresentação marca o início do fim da era ‘Escândalo Íntimo’ anunciando novos projetos.

Sobre o álbum

Lançado em agosto de 2023, “Escândalo Íntimo”, já ultrapassou 1 bilhão de streams nas plataformas digitais e ganhou certificado Diamante, com mais de 773 milhões de execuções de áudio e 245 milhões de visualizações de vídeo.



O álbum acaba de ganhar a versão Deluxe, onde Luísa trouxe releituras e músicas inéditas, incluindo feats com grandes nomes nacionais e internacionais, como Jorge e Mateus, Belo, Simone Mendes e os internacionais La Cruz, Tokischa e Troyboi, além da versão em inglês de “Chico”, um acústico e um MTG de “Sagrado Profano”.



Ao todo, o novo disco conta com 32 faixas.

Veja também

STREAMING ''Orgulho e Preconceito'' vai ganhar spin-off focada na irmã da protagonista