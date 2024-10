A- A+

Música Sofia Malta lança single "Morde e Assopra", que estará em seu álbum de estreia; ouça Com produção de Luccas Maia e coprodução de Guilherme Assis, a faixa incorpora elementos do brega funk, piseiro e pagodão baiano

Acantora, compositora e atriz pernambucana Sofia Malta lançou seu novo single "Morde e Assopra", já disponível nas plataformas de música, via selo Muzak Music. A faixa é um aperitivo do disco de estreia da artista, ainda em fase de produção.



"Morde e Assopra" abusa do deboche e aposta em referências do pop, sempre presente em seus trabalhos, dessa vez com uma estética ainda mais dançante. A canção é assinada em parceria com o produtor musical do álbum, Luccas Maia e tem coprodução de Guilherme Assis.



Ouça:



A faixa mescla o pop com influências do brega funk, dopagodão baiano e agora também pelo piseiro, gêneros que flertam e sempre estiveram presentes no universo musical da artista, assim como em algumas de suas principais referências, tais como Rachel Reis, Attooxxa, Uana e João Gomes.

A canção fala de algo que não chega a ser bem uma decepção amorosa, mas um desconforto gerado por um quase-algo, um quase-romance.

"Levei a música com letra e melodia pra trabalhar com Luccas e ele contribuiu com algumas observações e interferências na melodia a partir das referências e indicações de caminho que sugeri. A coprodução de Guilherme Assis foi também imprescindível pro resultado final, ele trouxe ainda mais a sonoridade que buscamos não só pro single, mas pra esse álbum todo que virá", explicou Sofia.

Assim como no primeiro EP e talvez ainda forte agora, a música carrega o sarcasmo na letra que é uma marca característica da artista, um deboche que gosta de brincar como “saudável”, algo mais próximo de uma brincadeira afrontosa, ousada.

“Morde e assopra” bem como “trepa ou sai de cima”, frase também presente na letra da canção, são expressões popularmente brasileiras e incluí-las nas minhas composições, tais como outros dizeres e jargões populares, foi uma maneira que encontrei de também expressar essa minha brasilidade, a minha maneira “daqui” de ver, ser e me relacionar com o mundo. Gosto de compor com as palavras que cabem e que de fato saem da minha boca.", finalizou Malta.





