MÚSICA Lula Queiroga apresenta show do novo álbum no Teatro do Parque Apresentação contará com participações de Chico César, Martins, Marcelo Falcão, Ylana Queiroga e Zé Renato

Lula Queiroga volta a apresentar no Recife o show de “Capibaribum”, seu novo álbum. A nova apresentação ocorre no Teatro do Parque, nesta quinta-feira (26), às 20h30.

No palco, o pernambucano traz na íntegra as canções que compõem o disco e recebe convidados como Chico César, Martins, Marcelo Falcão, Ylana Queiroga e Zé Renato. Ele será acompanhado de banda formada por Yuri Queiroga (violão e guitarra), Lucky Luciano (baixo), Daniel Vasconcelos (guitarra), Peu Lima (bateria) e Guilherme Queiroga (efeitos e vozes).

Sexto álbum solo de Queiroga, traz faixas inéditas, como “Passagem Secreta”, e sucessos de discos anteriores revisitados, como "A Ponte", “Noite Severina” e “Se Não For Amor Eu Cegue”.

Serviço:

Show do álbum “Capibaribum”, de Lula Queiroga

Nesta quinta-feira (26), às 20h30, no Teatro do Parque

No Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), disponíveis no Smypla



