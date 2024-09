A- A+

FIM Passa Disco, uma das últimas lojas de CDs e LPs do Recife, fecha as portas Fábio Cabral, proprietário do estabelecimento, anunciou o encerramento de um símbolo de resistência da música local

A Passa Disco, símbolo de resistência da música local, fechará as portas. O anúncio do encerramento das atividades de uma das últimas lojas de CDs e LPs do Recife foi feito através de um comunicado em sua página oficial no Instagram, nesta terça-feira (10).

“‘Tudo finda porque tudo tem começo!’. E a Passa Disco está chegando ao fim… Isso mesmo, depois de mais de vinte anos, a loja vai fechar, com a certeza de missão cumprida e meu coração já explodindo de saudade antecipada…”, diz a publicação.

O empreendimento, fundado em 2003, era comandado por Fábio Cabral - mais conhecido como Fábio Passadisco. A loja funcionava em uma galeria na Rua da Hora, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, desde 2017. Antes, teve como endereço o Shopping Sítio Trindade, em Parnamirim.



Ao longo de duas décadas, a Passa Disco funciona como um espaço de difusão da produção musical pernambucana e também ponto certo para os amantes da música encontrarem raridades e novidades. Além disso, o espaço também abrigou eventos de lançamentos de discos e livros, apresentações, festas e feiras de vinil

“Fizemos mais de 200 noites de autógrafos… Fizemos dezenas de edições da Feira de Vinil, criamos o Selo Passa Disco, onde lançamos vários títulos de artistas pernambucanos, criamos a Academia Passa Disco da Música Nordestina, onde homenageamos mais de 50 cantores, compositores, pesquisadores e amantes da nossa cultura”, elencou Fábio, em seu texto de despedida.

Na publicação, o proprietário da loja agradeceu e explicou seus motivos para o fechamento. “Enfrentei a pirataria, os compartilhamentos, os downloads, o MP3, o pen drive e, por muito tempo, as plataformas digitais. Mas um dia, sem nem perceber, vi que fiquei para trás e resolvi fechar a Passa Disco”, disse.

Sem mais detalhes, Fábio prometeu organizar uma festa de despedida da loja no último final de semana de setembro. “Mas vocês não vão se livrar de mim facilmente… Breve volto a postar os CDs e Lps no Instagram”, finalizou.

