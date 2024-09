A- A+

ROCK Linkin Park: confira local, data e preços do show da banda no Brasil Grupo confirmou ainda mais duas apresentações da nova turnê, na França e nos Estados Unidos

A banda Linkin Park confirmou, nesta terça-feira (24), três novas datas da sua turnê mundial, que inclui o Brasil. Os roqueiros se apresentarão em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 15 de novembro.

A data do show em terras brasileiras coincide com a estreia do álbum “From Zero”. O grupo retornou aos palcos após sete anos, com nova formação, trazendo a cantora Emily Armstrong nos vocais e Colin Brittain como baterista.

Os valores dos ingressos para o Brasil variam de R$ 240 (cadeira superior, meia-entrada) a R$ 890 (pista premium, inteira). As vendas para o público geral terão início na próxima segunda-feira (30), pelo site Ticketmaster. Já a pré-venda exclusiva para o fã-clube LP Underground começa nesta quarta-feira (25).

Além de São Paulo, o Linkin Park adicionou à agenda da turnê Paris e Dallas. Anteriormente, já estavam confirmadas as cidades de Los Angeles, Nova York, Hamburgo, Londres, Seul e Bogotá.

