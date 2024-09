A- A+

rock Linkin Park anuncia show no Brasil com nova formação: "Nós vamos" Banda vem ao País pela primeira vez com Emily Armstrong nos vocais e Colin Brittain na bateria

A banda Linkin Park, que recentemente anunciou sua nova formação, confirmou que fará show no Brasil. Informações sobre datas, ingressos e cidades visitadas, no entanto, ainda não foram reveladas.

O anúncio da vinda ao Brasil ocorreu por meio de uma publicação na conta oficial da banda no Instagram, nesta segunda-feira (24). No vídeo, fãs aparecem gritando “Come to Brazil!” (“venha ao Brasil”, em português).

Em resposta aos pedidos, o vídeo termina com a frase “nós vamos”, seguida da bandeira do Brasil. Nos comentários da publicação, os fãs brasileiros festejaram.



“Tem criança chorando (eu sou a criança)”, brincou uma seguidora. “Não interessa o preço, só passa o pix”, escreveu outro admirador da banda.

No início de setembro, o Linkin Park revelou sua nova formação, com Emily Armstrong nos vocais e Colin Brittain na bateria. Os dois participaram da gravação do novo disco do grupo, “From Zero”, que será lançado no dia 15 de novembro.

Junto com o anúncio dos novos integrantes e do álbum, o grupo divulgou nova turnê, que conta com Los Angeles, Nova York, Hamburgo, Londres, Seul e Bogotá como cidades já confirmadas.

Os shows serão os primeiros do Linkin Park em sete anos. A banda entrou em hiato após a morte de Chester Bennington, seu vocalista original, em 2017.

