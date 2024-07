Gloria Pires nega que vá viver Odete Roitman em remake de "Vale tudo"

A- A+

Intérprete de Mária de Fátima em "Vale tudo", uma das novelas de maior sucesso do Brasil, escrita por Gilberto Braga e exibida em 1988, Gloria Pires negou que tenha sido convidada para viver a grande vilã Odete Roitman no remake, previsto para ir ao ar no ano que vem, quando a TV Globo comemora 60 anos.

A atriz esclareceu o assunto em Stories no Instagram na manhã desta quarta-feira (3).

"Estou passando aqui rapidinho só para esclarecer uma situação que está rodando já há muito tempo e está progredindo a respeito do suposto convite para que eu interpretasse Odete Roitman na nova versão de 'Vale tudo" disse a atriz.

"Esse convite nunca aconteceu.Nunca fui sondada e muito menos nenhuma quantia foi falada, simplesmente porque nunca houve esse convite. Portanto, essa notícia não é real" completa Glória, ressaltando que não houve conversas nem para interpretar Odete, nem qualquer outro personagem.

Gloria participou da novela como a ambiciosa filha de Raquel, mulher batalhadora interpretada por Regina Duarte. Ela estava com 25 anos quando a novela foi ar.

Gloria participou da novela como a ambiciosa filha de Raquel, mulher batalhadora interpretada por Regina Duarte. Ela estava com 25 anos quando a novela foi ar.

Outros nomes

A TV Globo ainda não confirmou nenhum nome do elenco do remake, que é escrito por Manuela Dias, autora da antologia "Justiça" e da novela "Amor de mãe".

O jornal EXTRA, no entanto, afirma que Fernanda Torres é o nome confirmado para o papel da grande vilã Odete, interpretada originalmente por Beatriz Segall. Já o F5, da "Folha de São Paulo'", afirma que o papel de Raquel ficou com Taís Araujo.

Veja também

cênicas Espetáculo moçambicano é apresentado pela primeira vez no Recife, no Espaço O Poste