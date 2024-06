Graciele Lacerda se manifesta sobre suposta briga entre Zezé Di Camargo e Luciano

A- A+

Graciele Lacerda usou as redes sociais, no último domingo (9), para tentar colocar um ponto final na série de especulações envolvendo a dupla Zezé Di Camargo e Luciano.



Ao ser questionada por uma seguidora, por meio do Instagram, se os irmãos sertanejos estão brigados, a esposa de Zezé resolver abrir o jogo acerca da relação entre os dois — e enfatizou que os artistas seguem vidas independentes, normalmente, como quaisquer pessoas da mesma família.

"É só uma pergunta, não se ofenda, mas o Luciano nunca está junto ao Zezé, nem Zezé com o Luciano, ao não ser nos shows. Tem algum motivo sem que seja a distância?", perguntou a internauta para Graciele.







Ao que a influenciadora digital respondeu: "Fora os shows, cada um tem a sua vida. E precisamos respeitar as particularidades de cada", ela explicou — e o comentário não passou despercebido entre os seguidores.





Graciele Lacerda responde comentário com pergunta sobre suposta briga entre Zezé Di Camargo e Luciano — Foto: Reprodução/Instagram

Há três anos, Zezé Di Camargo abordou o assunto em entrevista ao GLOBO. Na ocasião, ele explicou o motivo para ele e o irmão não terem celebrado as três décadas de existência da dupla, algo que gerou rumores, à época, sobre um desentendimento entre ambos.

— Eu estava preparando, na pandemia, um produto para comemorar os 30 anos da dupla Zezé Di Camargo & Luciano. Foi quando soube que o Luciano estava fazendo um projeto gospel — disse o sertanejo, referindo-se à estreia do irmão em carreira solo. — Naquele momento, falei: "Poxa, não posso pegar um produto do Zezé Di Camargo & Luciano e confrontar com o que o Luciano está fazendo". Liguei para o nosso empresário e falei para deixarmos adormecida um pouquinho a dupla.

Os dois seguem cantando juntos atualmente. Mas, de fato, estão longe de ser unha e carne fora dos palcos. E não há problema nisso, como frisa Zezé. Ele e o irmão não dividem o mesmo camarim há 20 anos. "Não é porque canta junto que tem que andar junto", justificou ele, numa das passagens da série "É o amor: família Camargo", disponível no streaming. "Não convivi com ninguém da minha família tanto quanto convivi com o Luciano, e ele também. Chega uma hora que a gente precisa dar um respiro pro outro. Não somos nenhum exemplo de, vamos dizer assim, união. Tenho uma história muito maior pra contar do que ele", acrescentou Zezé.

Veja também

MÚSICA Após lançar inédita de Rita Lee, Roberto de Carvalho promete mais novidades