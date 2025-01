Gracyanne Barbosa desabafa sobre relação e separação de Belo: "Amor da minha vida"

A- A+

Em uma conversa com Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa abriu o coração sobre sua relação com o cantor Belo e o divórcio entre eles. E declarou: “Belo foi o amor da minha vida”.

A musa fitness e o pagodeiro foram casados por 16 anos e anunciaram o fim da relação em abril de 2024.

Gracyanne fez vários elogios ao ex-marido:

“É uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci, um marido incrível. Ele me fez sair do lugar de uma pessoa que não consegue mostrar sentimento, amor. Ele tem infinitas qualidades", afirmou.

Sobre o divórcio, Gracyanne contou que:

"A gente não casa para separar. A gente casa porque acredita que é pra sempre. Belo foi o amor da minha vida. Acho que nunca vou amar como eu amei, conheci o amor com ele. A gente deixou ir se machucando muito", disse Gracyanne.

Segundo a sister, o fim do relacionamento não se deu por falta de amor.

“Eu errei muito mais que o Belo. A gente se separou, nunca por falta de amor, foi por falta de tempo. A gente tinha uma relação como homem e mulher muito ativa, mas a gente não ficou amigo. A gente deixou de partilhar a vida um com o outro. A gente se distanciou aí, como parceiro.”

“A gente foi deixando e não teve essa maturidade de se acertar. Foi deixando até virar uma loucura e cada um foi pra um canto, ele ficou com uma pessoa, eu fiquei com outra, aí a gente foi se magoando por causa de fofoca. E ainda assim a gente não sentou pra conversar”, continuou a sister.

Definindo-se como “orgulhosa”, Gracyanne disse se arrepender de não terem tido uma conversa mais profunda sobre a relação.

E eu percebi isso, mas assim... sou muito orgulhosa, em vez de sentar com ele e falar: 'Você tem que me ver'. Acho que errei muito também nesse sentido, me arrependo muito. A gente separou, mas tinha amor. Tem amor, pelo menos do meu lado

Gracyanne garantiu que, mesmo separados, Belo torce por ela no BBB 25:

"Ele é incrível mesmo. A gente não tá junto, não está bem, mesmo assim ele pegou na minha mão e falou: 'Vou estar sempre com você'. Encontro de almas".



