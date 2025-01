Grammy avalia adiar premiação por conta de incêndios em Los Angeles

A- A+

Com a maior celebração da música marcada para 2 de fevereiro na Crypto.com Arena, o Grammy 2025 pode ser adiado devido aos incêndios que assolam Los Angeles. A organização da premiação discute internamente uma possível alteração na data ou até mesmo a transformação da premiação em um evento beneficente, conforme reportado pelo site The Hollywood Reporter.

Desde que o incêndio em Los Angeles teve início na semana passada, mais de 5.300 estruturas foram destruídas, incluindo casas e comércios. Especialistas classificam esses incêndios como os mais destrutivos na história da cidade - os focos ativos já consumiram mais de 145 km², uma área equivalente à cidade de Miami.

Músicos afetados pelos incêndios

Diante da emergência, um adiamento do Grammy parece cada vez mais provável. A premiação requer uma enorme infraestrutura, incluindo a reserva de centenas de quartos de hotel para artistas, suas equipes e convidados.





Além disso, muitos profissionais da indústria musical residentes em Los Angeles foram diretamente afetados, perdendo casas, instrumentos e equipamentos essenciais. A Crypto.com Arena, que também é sede de jogos da NBA e da NHL, já adiou eventos esportivos para priorizar a segurança.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, um executivo de televisão destacou que o adiamento é altamente provável. A decisão final dependerá das condições nos próximos dias e de como a cidade continuará lidando com a crise. Harvey Mason Jr., presidente da Recording Academy, estaria analisando diferentes cenários para a realização do evento.

Próximos passos

Caso o Grammy seja adiado, a organização considera transformar a cerimônia em uma iniciativa beneficente para arrecadar fundos. A MusiCares, fundação vinculada ao Grammy, já anunciou planos para realizar um show beneficente no Intuit Dome, em 30 de janeiro, com a participação de grandes nomes da música. Os detalhes sobre artistas e parcerias de transmissão ainda estão sendo definidos.

Pandemia adiou festa duas vezes

Esta não seria a primeira vez que a cerimônia enfrenta mudanças devido a crises. Em 2021, o Grammy foi adiado de janeiro para março por conta da pandemia de Covid-19. No ano seguinte, a variante Ômicron provocou outro adiamento, com a cerimônia sendo transferida para abril e realizada em Las Vegas pela primeira vez.

Mesmo com a incerteza, os indicados deste ano já foram anunciados. Beyoncé lidera com 11 indicações, impulsionada pelo sucesso do álbum "Cowboy Carter". Outros nomes de destaque incluem Billie Eilish, Kendrick Lamar, Charli XCX e Post Malone, cada um com sete indicações.

Várias figuras da indústria musical e do entretenimento também foram impactadas pelas chamas. Celebridades como Mandy Moore e Jeff Bridges utilizaram as redes sociais para documentar as perdas e chamar atenção para a situação de suas comunidades. A tragédia reforça a necessidade de colaboração e solidariedade em momentos de crise.

Com três semanas até a data prevista, a Recording Academy deve anunciar em breve a decisão sobre o futuro do Grammy 2025.

