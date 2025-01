A- A+

ESTADOS UNIDOS Incêndios de Los Angeles: fogos de artifício do Ano Novo podem ser a origem do desastre; entenda Número de vítimas chega a 24 e descoberta da causa do incidente pode levar meses

Cerca de 30 minutos após o início do incêndio em Palisades, na última terça-feira, os rádios dos bombeiros captaram uma mensagem: as chamas vinham de uma área conhecida no cume da montanha. Nesta segunda, o número de mortos pelo desastre chegou a 24.

“O início do incêndio está muito próximo de onde ocorreu o último incêndio na véspera de Ano Novo”, disse um bombeiro do condado de Los Angeles, de acordo com uma análise de transmissões de rádio arquivadas pelo The Washington Post. “Parece que isso vai acontecer rapidamente”, acrescentou outro na comunicação.

A análise do Post, baseada em fotos, vídeos, imagens de satélite, transmissões de rádio e entrevistas com testemunhas, fornece novas evidências de que o incêndio em Palisades começou na área onde, seis dias antes, os bombeiros passaram horas usando helicópteros para extinguir um incêndio.





Nos últimos dias, investigadores de agências estaduais e federais chegaram à área, entrevistando vizinhos e em busca de evidências – incluindo a cicatriz do incêndio do Ano Novo – para determinar a origem do incêndio.

A análise do Post revelou que o novo incêndio começou perto da área afetada pelo incêndio anterior, sugerindo a possibilidade de o incêndio do Ano Novo ter reacendido , algo que os especialistas dizem que pode acontecer em condições de vento forte.

Os moradores também disseram ao Post e aos investigadores que a resposta do corpo de bombeiros na terça-feira foi muito mais lenta do que na véspera de Ano Novo, algo que as transmissões de rádio confirmaram.

O perigo da terra queimada

Do Colorado à Califórnia e ao Havaí, os incêndios anteriores foram a causa de alguns dos incêndios florestais mais catastróficos e mortais do país. Neste verão, as autoridades da Califórnia lançaram uma campanha nas redes sociais para alertar os residentes de que terras queimadas, mas aparentemente extintas, podem causar novos incêndios mortais semanas depois, já que o fogo pode permanecer latente quase imperceptivelmente no subsolo ou na madeira.

Apesar disso - e dos avisos sobre um evento de vento intenso e perigoso na semana passada. Um porta-voz do Corpo de Bombeiros de Los Angeles disse ao Post na sexta-feira que não é prática habitual do departamento manter patrulhas em locais de incêndio anteriores, mesmo alguns dias após o início dos incêndios.

“Sabemos que os incêndios podem reacender e passar de latentes a ativos”, disse Michael Gollner, professor de engenharia mecânica e especialista em incêndios da Universidade da Califórnia, Berkeley, que revisou o material do Post. “É muito possível que algo do incêndio anterior, em menos de uma semana, tenha reacendido e causado o novo incêndio”.

Os investigadores estão apenas começando a procurar a causa do incêndio em Palisades, o primeiro e maior do que se tornou uma terrível série de incêndios que durou dias e que afetou quase todos os cantos da extensa região de Los Angeles.

Depois de uma calmaria de ventos no domingo, o número de vítimas continuou a aumentar em toda a cidade: 24 mortos e mais de 12 mil casas queimadas. Esperava-se que o risco de incêndio aumentasse novamente de segunda a quarta-feira. Com especulações que vão desde a queda de equipamento eléctrico até incêndios criminosos, a identificação das origens dos incêndios terá implicações enormes e possivelmente dispendiosas para o estado e para a forma como este gere os crescentes riscos de incêndios florestais.

O Departamento Federal de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos está liderando a investigação, segundo as autoridades. Num comunicado, um porta-voz da ATF disse: “Os investigadores de incêndio certificados pela ATF fizeram uma inspeção inicial da área, mas a investigação ainda não começou”. Em resposta a perguntas sobre a como uma possível causa, o LAFD disse: “Esta é uma investigação ativa e em andamento e a equipe não comentará uma investigação em andamento”

Fogos de artifício, a possível causa?

aDesde o início do incêndio, na terça-feira, as autoridades souberam que a fumaça começou em um trecho da cordilheira Temescal, nas montanhas de Santa Monica, onde ocorreu o incêndio anterior, que os moradores acreditam ter sido provocado por fogos de artifício.

O Post identificou a cicatriz do incêndio da véspera de Ano Novo usando imagens de satélite em cores falsas tiradas antes e depois do incêndio. Esta técnica rastreia mudanças na vegetação em imagens de satélite. A cobertura saudável do solo parece vermelha, enquanto o solo queimado parece azul a marrom.

Além disso, imagens de satélite tiradas na terça-feira às 10h45, cerca de 20 minutos após os vídeos mostrarem o início do incêndio em Palisades, indicam que a fonte da fumaça se sobrepõe à cicatriz do incêndio da véspera de Ano Novo. A fumaça se espalha na direção do vento, em direção ao sul, afastando-se da área anteriormente queimada.

A questão do que causou o incêndio pesou na mente de muitos dos que perderam as suas casas, ao mesmo tempo que alimentou teorias de conspiração na Internet. Moradores e proprietários de empresas estão considerando entrar com ações judiciais, buscando culpa por danos e perdas econômicas que o Wells Fargo estima que possam variar entre US$ 60 bilhões e US$ 130 bilhões. Investigadores de agências locais, estaduais e federais têm vasculhado o local do incêndio, conversando com as pessoas que ficaram para trás.

As autoridades disseram que determinar a causa pode levar semanas ou meses. Na sexta-feira, bombeiros, investigadores de incêndio criminoso, a ATF e o FBI se reuniram nos bairros do sopé perto de Skull Rock Trailhead, perto do local do incêndio anterior. Os agentes da ATF bateram às portas das casas sem energia, cobertas com retardador cor-de-rosa, que ainda estavam de pé, perguntando aos residentes o que tinham visto e o que pensavam que poderia ter causado isso.

Veja também

peru MP peruano interroga Boluarte em investigação sobre sua cirurgia no nariz