Saiba quem são os mortos nos incêndios em Los Angeles

Subiu para 24 o número de mortos nos incêndios florestais que atingem o condado de Los Angeles, na Califórnia, informaram as autoridades no domingo. O balanço anterior falava em 16 mortos, mas a expectativa era de que esse número aumentasse à medida que o trabalho das equipes avançasse. Deste total, oito foram encontrados na área do incêndio em Palisades — bairro luxuoso e lar de celebridades na costa do Pacífico — e 16 na área do incêndio em Eaton, a leste de Los Angeles, de acordo com relatório do Departamento de Medicina Legal do condado.

Entre as vítimas estão ao menos dois atores, um deles famoso por um reality show britânico da década de 1990; um pai e um filho, este com paralisia cerebral, cuja ajuda solicitada nunca chegou; e uma aposentada querida por seus vizinhos. Outros são lembrados por parentes e familiares pela sua paixão por suas casas (algumas há gerações na família e mantidas com carinho) e pela tentativa de protegê-las a qualquer custo: uma das vítimas foi encontrada perto de uma mangueira de jardim que estava usando para jogar água em sua casa enquanto o fogo se aproximava.





Aqui está o que sabemos sobre algumas das 24 vítimas:

Rory Callum Syker

Rory Syker era um cidadão australiano de 32 anos, nascido no Reino Unido. Ex-ator mirim, Rory apareceu na série de TV britânica Kiddy Kapers, de 1998. De acordo com o jornal britânica The Independet, ele recentemente ficou conhecido por fazer lives jogando jogos online.





Shelley Sykes e o filho, Rory, vítima dos incêndios em Los Angeles — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Sua morte foi anunciada por sua mãe, Shelley Syker, que também participou do reality show: "Estou com o coração totalmente partido", escreveu no X. Na publicação, Shelley disse que o filho, que tinha paralisia cerebral e dificuldades para andar, morreu em uma casa de campo em Mali, afirmando que ela teria tentado apagar as chamas com uma mangueira.

Rory foi descrito como um "filho maravilhoso" e que, "apesar da dor, ainda se entusiasmou em viajar pelo mundo [...] da África à Antártida".

Anthony e Justin Mitchell

Anthony Mitchell morava com seus filhos Justin e Jordan, ambos na faixa dos 30 anos, em uma casa de família transmitida por duas gerações. Justin tinha paralisia cerebral, e Jordan cuidava do irmão e do pai, que também estava com problemas de saúde. Mas no início da semana, Jordan foi ao hospital devido a um problema de saúde, deixando seu pai e seu irmão sozinhos.A





Uma das vítimas do incêndio de Los Angeles, Anthony Mitchell — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Outro filho, Anthony Mitchell Jr., de 46 anos, disse que recebeu um telefonema do pai às 5h da manhã de quarta-feira (10h no horário de Brasília), dizendo que estava esperando para ser deslocado com Justin. Mais tarde, naquele mesmo dia, Mitchell também ligou para a filha, Hajime White, que mora em Arkansas, e contou a ela que um incêndio havia começado do outro lado da rua.

Ele disse que tinha certeza de que a ajuda chegaria logo. Às 20 horas (1h da manhã de quinta-feira em Brasília), ele e Justin foram encontrados mortos.

— Senti que o sistema os abandonou. Acho que o sistema que lidou com as pessoas que morreram lá os abandonou — disse Mitchell Jr.

Mitchell foi descrito pelo filho como uma presença constante na comunidade, sempre checando as crianças da vizinhança para ver como estavam indo na escola e dando-lhes conselhos. Ele trabalhou com vendas na Radio Shack antes de se formar para trabalhar como terapeuta respiratório, mas acabou desistindo e voltou a trabalhar com vendas depois de ver muitos pacientes morrerem. Seu irmão Justin, por sua vez, adorava colorir, assistir a desenhos animados e ler livros.

Victor Shaw

A casa de Victor Shaw ficava na Monterosa Drive, uma rua sem saída perto da borda da floresta. Depois que o pedido de deslocamento foi feito na terça-feira, um dos vizinhos de Shaw, Willie Jackson, de 81 anos, arrumou seu carro, pegou todos os pertences que pôde da casa onde morava desde a década de 1970 e foi embora. Outros vizinhos fizeram o mesmo. Mas não Shaw, de 66 anos, que viveu em Monterosa desde a infância. Ele permaneceu no local, fazendo o que seu pai sempre fez: manter a casa da família.





Uma das vítimas do incêndio de Los Angeles, Victor Shaw — Foto: Reprodução/Redes Sociais

— A casa tinha muito significado para ele — disse Jackson, um funcionário aposentado do condado. — Ela sempre foi de seus pais

Jackson disse que o pai de Shaw cuidava meticulosamente da casa da família, e que o vizinho sempre o incentivava falando "temos que manter nossa vizinhança com boa aparência". Quando os pais de Shaw morreram, eles deixaram a casa para ele e sua irmã, Shari.

Shaw, que, segundo Jackson, nunca se casou, dirigia um centro móvel de doação de sangue e, mais tarde, fez entregas por contrato. Foi descrito por Jackson como "trabalhador" e "um ótimo vizinho".

Shari Shaw saiu e seu irmão ficou, dizendo que estava determinado a proteger a casa, de acordo com as notícias. Depois que o fogo passou, o filho de Jackson, William Jackson Jr., foi ajudar o pai a avaliar os danos e encontrou um parente de Shaw caminhando até a casa para procurá-lo. Começaram a chamar seu nome, "pensando que talvez ele tivesse se machucado, ficado inconsciente por causa de algum detrito ou algo assim", disse Jackson Jr.

Eles o encontraram deitado no jardim da frente, segurando uma mangueira de jardim, com um cano de esgoto sobre o braço esquerdo.

— Ele estava aqui fora tentando combater o incêndio sozinho — disse Jackson Jr.

Rodney Nickerson

Rodney Nickerson, de 82 anos, morava em uma rua que ficava a uma curta caminhada da casa de Shaw, embora não esteja claro se eles se conheciam. Veio de uma família multigeracional da Califórnia, disse seu filho, Eric.





A vítima dos incêndios em Los Angeles Rodney Nickerson, no centro, cercado por familiares — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ele havia se aposentado como engenheiro aeroespacial da Lockheed Martin e era um diácono ativo em sua igreja, continuou o filho. Adorava pescar, brincar com cavalos e assistir ao San Francisco 49ers, uma equipe de futebol americano, disse sua nora, Elsa, em uma entrevista. E era profundamente ligado à sua casa, onde criou seus dois filhos, e ao bairro, onde viu o ciclo de gerações.

Enquanto os incêndios se alastravam, "todos nós tentamos dizer a ele para ir embora, mas ele pensou: ‘Ah, isso não vai me atingir'", disse Elsa. A casa do seu sogro foi totalmente queimada, o carro na entrada da garagem foi destruído e grande parte da água da piscina evaporou com o calor intenso, disse.

A filha de Rodney, Kimiko, disse aos meios de comunicação locais que encontrou apenas os ossos de seu pai em sua cama.

Dalyce Curry

Dalyce Curry, de 95, era avó e atriz, tendo participado de filmes como "Os 10 mandamentos" (1956), "Blues Brothers" (1980) e "Lady Sings the Blues" (1972), segundo o jornal The Independent.

Sua neta, Dalyce Kelley, contou à ABC Los Angeles que ela trouxe a avó para casa na terça-feira à noite, após a idosa passar o dia no hospital fazendo exames em um hospital local. Ela disse à rede que deixou a avó sozinha pois tinha que cuidar de outros membros da família e que, como muitos, não achava que o incêndio chegaria a essa proporção.

Dalyce Curry era conhecida carinhosamente como Momma D, disse a neta. Ela foi encontrada morta perto de sua casa em Altadena. A idosa estava desaparecida desde a última terça-feira.

Erliene Kelley

Erliene Kelley morava a algumas quadras da Shaw e Rodney. Ela morreu em casa, de acordo com sua família. Era técnica em farmácia aposentada da Rite Aid e moradora de longa data do bairro, segundo Rita e Terry Pyburn, um casal que morava em seu quarteirão.

— Ela era tão, tão, tão querida — disse Terry, descrevendo Erliene como "a vizinha perfeita" e "um anjo".

Ele sempre conversava brevemente com ela sobre jardinagem e notícias locais, e muitas vezes deixava pequenos presentes de Natal para ela e outros vizinhos da comunidade, que é bastante unida.

Terry acrescentou que "infelizmente, não houve uma boa comunicação" sobre o risco de vida. Inicialmente, ele e sua esposa ouviram no rádio do carro que "tudo a leste da Lake Street foi esvaziado, e aqui no lado oeste, estávamos bem", até que começaram a sentir o cheiro de fumaça. Ele e a esposa se prepararam para sair, e então chegou o alerta de emergência. Terry disse que foi "um caos".

— Todos saíram e ninguém se preocupou em verificar se havia alguém [para trás] — disse Terry, acrescentando: — Acho que o aviso chegou tarde demais.

Annette Rossilli

Assim como Shaw e Nickerson, Annette Rossilli, de 85 anos, se recusou a deixar sua casa em Pacific Palisades, um dos focos de incêndio mais intensos da região, informou a empresa Luxe Homecare, que prestava serviços domiciliares à idosa.

Annette morava com cinco animais de estimação: um cachorro, um canário, dois papagaios, e um tartaruga.

De acordo com a CNN, o corpo de Annette foi encontrado dentro do seu carro, na quarta-feira.

Randall 'Randy' Miod

Randall Miod, de 55 anos, morreu em sua casa, localizada em Malibu, segundo contou sua mãe, Carol Smith, à CNN. Ela contou à rede americana que o filho disse a ela na terça-feira que tinha uma mangueira de jardim pronta para ajudá-lo a proteger a casa. Randall morava ali há décadas.

— [Sua casa] era sua posse mais valiosa. Ele passou por tantos desses incêndios e saiu ileso. Acho que ele pensou que conseguiria fazer isso de novo — explicou a mãe, afirmando que é a "única que ele teve", e reconheceu em tom pesaroso: — Agora que estou percebendo quantas lembranças ele tinha daquela casa, posso entender por que ele não queria ir embora.

A casa de Randall, uma construção em estilo celeiro na cor vermelha, ficou conhecida como "the Crab Shack", contou a mulher à rede CNN. As portas ficavam sempre abertas para seus amigos, que entravam e saiam rotineiramente. Carol descreveu o filho como uma pessoa positiva e alto astral. Era "uma espécie de ímã para as pessoas", "muito gentil" e "único", disse. Ele também amava surfar.

De acordo com a BBC, amigos e colegas de Randall estão postando homenagens para ele nas redes sociais. Entre as imagens, é possível ver o homem surfando e em sua casa de praia.

Charles Mortimer

Charles Mortimer, de 84 anos, morreu no hospital na última quarta-feira em decorrência dos ferimentos causados pelo fogo e de um ataque cardíaco provocado pela inalação de fumaça. (Com New York Times)

