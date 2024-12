A- A+

Celebridades Grávida, Bia Miranda expulsa Gato Preto de casa após comentário que ele fez sob efeito de álcool Ex-Fazenda anunciou fim do relacionamento e explicou em vídeo a razão do rompimento

Leia também

• Influencer de etiqueta, Fernanda Britto morre vítima de AVC, aos 64 anos

• 'Influencer' britânico Andrew Tate pagará US$ 2,5 milhões por fraude fiscal

• "Essa é uma princesa": saiba quem é a influencer apontada como novo affair de Whindersson Nunes

A ex-azenda Bia Miranda anunciou, na noite de sábado (21), que encerrou o relacionamento com Gato Preto, pai do filho que ela está gestando.



A inluenciadora usou seu peril no Instagram para publicar um video explicando o motivo do rompimento, que chamou a atenção dos internautas por ser inusitado.



"Eu e o Samuel não estamos mais juntos, a gente terminou. Por motivo de traição? Não. Por motivo de desrespeito? Não. Mas quando a pessoa fala coisa sem pensar, ela acaba se ferrando. Samuel bebeu e acabou falando coisa sem pensar. Dormiu e esqueceu o que tinha falado, só que eu não esqueci", contou a filha de Jenny Miranda.

"Ele bebeu duas garrafas de gim sozinho, aí ele ficou put* e veio para quarto. Perguntei o que aconteceu, o que eu fiz. Aí ele mandou eu sair de perto dele, estava muito bêbado. Eu tentando entender, perguntei: 'O que aconteceu?'. Aí ele falou: 'Você quer saber mesmo? Eu quero ir para rua comer put*. É isso que você quer escutar? Tá satisfeita?'. Falou e me machucou. Ele falou que ia embora", completou Bia Miranda.

Segundo Bia, ao encontrar Gato Preto dormindo, mandou ele embora de sua casa. "Eu fui no banheiro e esperei ele ir embora, porque eu estava muito nervosa. Quando eu sai do banheiro, ele estava dormindo. Vi a mala dele, fechei a mala e comecei a berrar mesmo. Aí eu falei: 'agora você vai embora, vai embora e nunca mais vai voltar'", narrou a famosa.

Veja também

recuperação Preta Gil está estável e se recuperando de cirurgia para retirada de tumores, afirma nota