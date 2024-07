A- A+

CINEMA "Greice": comédia cearense premiada estreia nos cinemas; veja o trailer Protagonizado pela atriz Amandyra, o longa-metragem foi o grande vencedor do 13º Festival Olhar de Cinema

Leia também

• Série de ''Cidade de Deus'' ganha data de estreia; veja o que esperar 20 anos depois

• ''Senna'': série da Netflix com Gabriel Leone no papel do piloto ganha data de estreia

“Greice”, grande vencedor da 13ª edição do Festival Olhar de Cinema, estreia nesta quinta-feira (18). O filme é uma comédia filmada entre Fortaleza e Lisboa, com uma protagonista moralmente questionável, mas encantadora do começo ao fim.

A atriz Amandyra interpreta a personagem-título da obra: uma jovem cheia de lábia e que não se priva de criar algumas mentiras para se safar de determinadas situações. É o que acontece quando ela se envolve em um acidente na universidade e recebe uma suspensão por tempo indeterminado.

Estudante de Belas-Artes em Portugal, a brasileira precisa retornar ao País para regularizar seus documentos. Tentando esconder da família o que aconteceu, ela se esconde em um quarto de hotel, usando sempre do seu forte carisma e da “cara de pau” inerente a sua personalidade.

“O que a gente chama de mentira em Greice eu digo que é uma ginga da palavra. É um temperinho a mais, um chimichurri na narrativa. Construir a personagem, para mim, foi legal por conta dessas muitas texturas e sabores”, pontua Amandyra, que pode ser vista também na série “Da Ponte Pra Lá”, da Max.

Ponte aérea

Leonardo Mouramateus assina a direção e o roteiro do longa-metragem. O cineasta é cearense e vive em Lisboa desde 2014.

“Quando recebi o convite da Glaz Entretenimento para fazer esse trabalho, em 2015, estava morando há poucos meses em Portugal. Tinha ido para estudar na Faculdade de Belas-Artes, que é a mesma da Greice. Acho que muito da minha experiência acabou penetrando no filme. Tem muito de fabulação, mas também tem um pouco da realidade desses espaços que eu vivi”, aponta o diretor.

Desde quando começou a idealizar a comédia romântica, Leonardo tinha em mente a vontade de falar sobre a relação entre Lisboa e Fortaleza, já que vivia transitando entre as duas cidades.

“Queria muito falar sobre essa pessoa que volta para a cidade onde ela nasceu e está meio fugida. O filme nasceu do interesse de fazer uma comédia que tivesse uma inspiração ‘screwball comedy’ em um contexto de imigração, na Fortaleza atual dos hotéis na Praia de Iracema”, diz Leonardo.

Parceria

Mauro Soares, ator português que integra o elenco de “Greice”, já trabalhou com o diretor brasileiro em outras quatro oportunidades, incluindo os longas “A Vida São Dois Dias” (2022) e “Antônio Um Dois Três” (2017). Além de interpretar Alfonso, namorado lusitano da protagonista, o artista conduziu a preparação de elenco da obra.

“Era algo que eu estava querendo muito fazer, aproveitando para aprimorar uma linguagem que eu e o Leo viemos trabalhando. Me senti privilegiado para poder criar, de maneira mais rápida, uma ponte entre as ideias do roteiro e essa coisa mais concreta que é a atuação”, conta o ator.

“Greice” passou por vários festivais e, na 13ª edição do Olhar de Cinema, em Curitiba, levou os prêmios de Melhor Filme, Melhor Atuação e Melhor Roteiro. Dipas, ator que interpreta um dos funcionário do hotel onde Greice fica hospedada, conta que a recepção do longa nos eventos tem sido carregada de muita emoção para a equipe envolvida.

“As pessoas questionam se ‘Greice’ é cinema de arte ou mainstream. É um filme leve, mas também com um roteiro super engajado e uma complexidade que não subestima quem está assistindo. Fico pensando que pode ser uma nova possibilidade para a própria indústria, mostrando um novo jeito de fazer cinema”, afirma Dipas.

Veja também

CINEMA ''Divertida mente 2'' está perto de ser filme com maior público na história no Brasil