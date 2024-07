Programação dos cinemas do Recife e RMR hoje; confira os filmes em cartaz de 18 a 24 de julho

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, tem a estreia do terror slasher "Hora Do Massacre" e de "Hachiko: Para Sempre", versão oriental do filme de 2009, além da pré-estreia do aguardado "Deadpool & Wolverine". Confira a seguir os filmes em cartaz de 11 a 17 de julho:



PRÉ-ESTREIA



''Deadpool & Wolverine''

Um apático Wade Wilson trabalha duro na vida civil. Seus dias como mercenário moralmente flexível, Deadpool, ficou para trás. Quando seu planeta enfrenta uma ameaça, Wade deve relutantemente vestir-se novamente com um ainda mais relutante... relutante? Mais relutante? Ele deve convencer um Wolverine.

Direção: Shawn Levy





''O Mal Não Existe"

Takumi e sua filha moram na vila de Mizubiki, em Tóquio. Apesar da vida pacata, um dia os moradores descobrem a existência de um plano para construir um acampamento próximo à casa de Takumi, afetando diretamente a vida do homem e de sua filha.

Direção: Ryusuke Hamaguchi





ESTREIA



"Greice"

Greice, uma jovem brasileira de 22 anos, estuda Belas-Artes em Lisboa. Nos primeiros dias do verão Greice se envolve em um estranho acidente que ocorre na festa de recepção dos calouros. Greice precisa então voltar a Fortaleza, sua cidade natal, para renovar o título de residência. Escondida num hotel, enquanto evita que sua mãe descubra os apuros em que se envolveu, e contando com a ajuda de alguns amigos, Greice busca um lugar no mundo.

Direção: Leonardo Mouramateus





''Hachiko: Para Sempre''

Um professor encontra um filhote abandonado em uma cidade distante e desabitada e decide adotá-lo. A dupla cria um forte laço de amizade e afeto a ponto do cão acompanhar seu dono até a estação todos os dias. No entanto, quando o professor morre, o companheiro passa a esperá-lo no mesmo lugar apesar da família decidir deixar a cidade.

Direção: Ang Xu





''Hora Do Massacre''

Um grupo de jovens ativistas decide fazer uma declaração ambiental ao vandalizar uma superloja de móveis. Mas o plano deles dá errado quando ficam presos lá dentro e precisam enfrentar um guarda de segurança enlouquecido com uma terrível fixação pela caça primitiva. À medida que a noite se enche de violência e terror, os adolescentes enfrentam uma luta desesperada pelas suas vidas.

Direção: Anouk Whissell, François Simard e Yoann-Karl Whissell





''Testamento''

Jean-Michel, um solteirão de 73 anos, reside em uma casa de repouso administrada por Suzanne. Seu mundo é abalado pela chegada repentina de manifestantes que fazem campanha para a remoção de uma antiga obra que foi considerada um insulto às Primeiras Nações. Enquanto Jean-Michel perde progressivamente a fé em um mundo dominado pelo politicamente correto, ele descobre um amor inesperado por Suzanne.

Direção: Denys Arcand





EM CARTAZ



"Como Vender a Lua"

Estrelando Scarlett Johansson e Channing Tatum, "Como Vender a Lua" é uma comédia afiada e elegante, ambientada no cenário de alto risco do histórico pouso na lua da NASA. Chamada para consertar a imagem pública da instituição, faíscas voam em todas as direções quando a prodígio do marketing Kelly Jones (Johansson) causa tumulto na já difícil tarefa do diretor de lançamento Cole Davis (Tatum). Quando o Presidente considera a missão muito importante para admitir falhas, Jones é instruída a encenar um pouso falso na lua como plano B e a contagem regressiva realmente começa...

Direção: Greg Berlanti

Leia a crítica







"Twisters"

Edgar-Jones estrela como Kate Cooper, uma ex-caçadora de tempestades assombrada por um encontro devastador com um tornado durante seus anos de faculdade, que agora estuda padrões de tempestades nas telas em segurança na cidade de Nova York. Ela é atraída de volta às planícies por seu amigo, Javi, para testar um novo sistema revolucionário de rastreamento. Lá, ela cruza seu caminho com Tyler Owens (Glen Powell), o carismático e imprudente ícone das redes sociais que se diverte postando suas aventuras de caça a tempestades com sua equipe barulhenta. À medida que a temporada de tempestades se intensifica, fenômenos aterrorizantes nunca vistos são desencadeados e Kate, Tyler e suas equipes concorrentes se encontram diretamente no caminho de múltiplos sistemas de tempestades convergindo sobre o centro de Oklahoma na luta de suas vidas.

Direção: Lee Isaac Chung







"Luccas e Gi em: Dinossauros"

Com as incríveis locações da cidade de Miguel Pereira como pano de fundo, Luccas e Gi vão viver uma divertida aventura, repleta de ação e perigos, depois de descobrirem os planos de uma cientista ambiciosa e sem escrúpulos, que quer trazer os dinossauros de volta à vida. Com a ajuda de um paleontólogo com fama de maluco beleza e de dois agentes muito atrapalhados da CIA, Luccas vai precisar correr contra o tempo para salvar sua irmã das garras da vilã, que planeja usar Gi como cobaia em suas terríveis experiências.

Direção: Leandro Neri







"Mundo Novo"

Conceição e Presto, um casal inter-racial, pedem ao irmão de Presto sua assinatura como fiador do financiamento que garantirá ao casal um apartamento no Leblon, o bairro mais branco do Rio e o pedido se prova bem mais complexo do que imaginam.

Direção: Álvaro Campos



"13 Sentimentos"

João termina um relacionamento de dez anos com Hugo. Apesar da separação, eles permanecem amigos bem próximos. No entanto, voltar ao universo dos encontros românticos, usando aplicativos, traz um turbilhão de emoções, mostrando que a realidade não pode ser controlada como um roteiro de filme.

Direção: Daniel Ribeiro



"Orlando, A Minha Biografia Política"

Em 1928, Virginia Woolf escreveu "Orlando", o primeiro romance em que o personagem principal muda de sexo no meio da história. Um século depois, o escritor e ativista trans Paul B. Preciado decide enviar uma carta cinematográfica à autora: seu Orlando saiu da ficção e vive como ela jamais poderia ter imaginado. Preciado organiza um teste de elenco e reúne 26 pessoas trans e não binárias, de oito a 70 anos de idade, que encarnam o protagonista.

Direção: Paul B. Preciado



"O Estranho"

Em um território indígena funciona o maior aeroporto do Brasil. Além das centenas de milhares de passageiros que transitam por ele diariamente, 35 mil trabalhadores permanecem naquele espaço, entre eles a funcionária de pista Alê. Através de sua vida cotidiana, memórias e histórias de Guarulhos vem à tona e revelam vestígios de um passado perdido em um território em constante transformação.

Direção: Flora Dias e Juruna Mallon



"MaXXXine"

Na Hollywood dos anos 1980, a estrela de filmes adultos e aspirante a atriz Maxine Minx (Mia Goth) finalmente parece ter conquistado a chance de fazer sua estreia triunfal na telona. Mas quando um misterioso assassino começa a perseguir justamente as jovens estrelas de Hollywood, uma trilha de sangue ameaça revelar o passado sinistro de Maxine.

Direção: Ti West







"Meu Malvado Favorito 4"

Gru dá as boas-vindas a um novo membro da família, Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. No entanto, sua existência pacífica logo desmorona quando um mentor do crime escapa da prisão e jura vingança contra Gru.

Direção: Chris Renaud

Leia a crítica







"A Flor do Buriti"

Em 1940, duas crianças do povo indígena Krahô encontram na escuridão da floresta um boi perigosamente perto da sua aldeia. Era o prenúncio de um violento massacre, perpetrado pelos fazendeiros da região. Em 1969, durante a Ditadura Militar, o Estado Brasileiro incita muitos dos sobreviventes a integrarem uma unidade militar. Hoje, diante de velhas e novas ameaças, os Krahô seguem caminhando sobre sua terra sangrada, reinventando diariamente as infinitas formas de resistência.

Direção: João Salaviza, Renée Nader Messora







"9 1/2 Semanas de Amor" (Relançamento)

Elizabeth uma jovem galerista que se envolve com John, um homem rico e misterioso. Eles se envolvem rapidamente e começam a praticar jogos sexuais cada vez mais intensos, que torna o relacionamento cada vez mais complicado e difícil de ser controlado.

Direção: Adrian Lyne







"Um Lugar Silencioso - Dia Um"

O público vai testemunhar o dia em que o mundo ficou em silêncio. Com Lupita Nyong'o e Joseph Quinn como protagonistas, o prelúdio mostra como foi a chegada dos alienígenas na Terra em uma das maiores cidades do mundo.

Direção: Michael Sarnoski







"Salamandra"

Depois de passar anos cuidando do pai, Catherine se sente sufocada pelo contraste entre seus sentimentos e a sua realidade. Ela foge para o Brasil esperando se reconectar com sua irmã. Nesse novo cenário, livre de responsabilidades, mas ainda desorientada, ela se vê envolvida num romance inesperado com Gil, um jovem carismático. Catherine é tocada pela fragilidade de Gil, e a atração mútua entre eles surge do desejo compartilhado de aceitação, ambos como estrangeiros nessa nova paisagem. Enquanto seus corpos se encontram, as tensões da cidade ecoam entre eles, intensificando cada contato e tornando a libertação uma miragem distante. Determinada a não olhar para trás, Catherine enfrenta a difícil escolha de seguir adiante com sua transformação, mesmo que isso a leve a um desfecho violento e irreversível.

Direção: Alex Carvalho







"Tô de Graça"

Baseado na série líder de audiência do Multishow. Depois de ganhar uma indenização inesperada. Graça (Rodrigo Sant'Anna) decide torrar o dinheiro levando metade dos seus 14 filhos e filhas para um feriadão num resort luxuoso. A ideia é fazer uma grande surpresa para a filha mais velha que está namorando o playboy dono do estabelecimento. Mas o plano vai por água abaixo e, entre trapalhadas e confusões, a família acaba tendo que se acomodar num camping onde Graça reencontra um antigo crush.

Direção: César Rodrigues

Leia mais sobre o filme







"Aquela Sensação que o Tempo de Fazer Algo Passou"

Sucesso no Festival de Cannes. Ann (Joanna Arnow) enfrenta a estagnação em um relacionamento casual de BDSM, um emprego medíocre e uma família judaica conflituosa. Em meio à alienação crescente, ela luta para encontrar seu caminho nesta comédia autodepreciativa.

Direção: Joanna Arnow







"Grande Sertão"

A história, narrada em tom épico, segue a trajetória de Riobaldo, professor que ingressou no bando por amor a Diadorim, um dos bandidos. No elenco, grandes nomes como Rodrigo Lombardi (Joca Ramiro), Luiz Miranda (Zé Bebelo), Eduardo Sterblitch (Hermógenes), Mariana Nunes (Otacília) e Luellen de Castro (Nhorinhá).

Direção: Guel Arraes







"Divertida Mente 2"

O novo filme retorna à mente da adolescente Riley durante o momento em que a sede de seus sentimentos (sua mente) está passando por uma demolição repentina para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções! Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida em todos os sentidos, até Ansiedade, Inveja, Vergonha e Tédio aparecerem para dominar a mente da menina.

Direção: Kelsey Mann

Leia a crítica







"Bad Boys: Até o Fim"

Com Will Smith e Martin Lawrence. Os Bad Boys Mike Lowrey e Marcus Burnett estão de volta para uma última missão no esperado Bad Boys Para Sempre.

Direção: Adil El Arbi e Bilall Fallah





ESPECIAL



Chama Curtas - Cinema da Fundação

A sessão Chama Curtas também prestigia o cineasta com o especial "O Cinema de Leonardo Mouramateus". Com entrada gratuita, a sala Derby exibirá quatro curtas-metragens do diretor cearense: "Europa" (2011), "Mauro em Caiena" (2012), "Vando Vulgo Vedita" (2017), co dirigido com Andréia Pires, e "Meio Ano-Luz" (2021).



"O Menino e o Mundo" - Sessão Índigo (Cinema da Fundação/Derby)

Sofrendo com a falta do pai, um menino deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico dominado por máquinas-bichos e estranhos seres. Uma inusitada animação com várias técnicas artísticas que retrata as questões do mundo moderno através do olhar de uma criança.

Direção: Alê Abreu



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE





Veja também

MICHELANGELO Exposição imersiva "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina" chega ao Recife