ANO SABÁTICO Guilherme Arantes anuncia pausa na carreira em 2025, em desabafo nas redes sociais Artista passou por um cateterismo no último dia 16 de dezembro, mas não é esse o motivo do seu afastamento

O cantor e compositor Guilherme Arantes, 71 anos, anunciou, nesta quinta (2), uma pausa na carreira durante todo o ano de 2025. "Nos vemos em 2026", diz Arantes no início da publicação em suas redes sociais.



O artista passou por um cateterismo de urgência no último dia 16 de dezembro. Mas, o que parece ter motivado este "ano sabático" não tem a ver com a sua saúde.





O texto da publicação vem em tom de desabafo e sugere uma inadequação de Arantes ao atual showbizz brasileiro.

"Não estou suportando mais, sou um bizarro replicante, desencaixado num jogo em que perdi o fio da meada. (...) Mas confesso que - não é de hoje - venho me sentindo um peixe fora do aquário", diz um trecho da mensagem.

Em outro trecho, Arantes continua:

"Seria bem mais fácil se eu relaxasse e curtisse a vida e saboreasse o sucesso, me entregando ao "play for cash" ... mas não sou assim .

Não sou exatamente um "performer" num mundo dominado pelo entretenimento."

Devido ao limite no tamanho de texto no Instagram, Guilherme Arantes direciona os internautas a lerem o texto na íntegra na sua conta no Facebook.

