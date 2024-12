A- A+

SAÚDE Gusttavo Lima recebe alta hospitalar após ser internado com quadro gastrointestinal em SP Nota do Hospital Vila Nova Star afirma que cantor 'concluiu com sucesso o tratamento médico ao qual foi submetido'

O cantor Gusttavo Lima recebeu alta no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta terça-feira, após apresentar um quadro de desconforto gastrointestinal, no último sábado.

De acordo com a assessoria, o estado de saúde do cantor seguiu estável, e sua agenda de shows segue mantida, após o sertanejo cancelar seu show no festival VillaMix no fim de semana.

Em nota enviada ao Globo, o hospital Vila Nova Star afirma que o paciente "concluiu com sucesso o tratamento médico ao qual foi submetido". Além de ter apresentado "excelente evolução clínica e encontra-se em condições plenas para continuar sua recuperação em casa, seguindo as orientações da equipe médica.

O caso foi acompanhado pela equipe coordenada pela Profa. Dra. Ludhmila Hajjar.

No sábado, após sentir um desconforto gastrointestinal, o sertanejo teve que cancelar seu show no festival VillaMix. Em nota publicada pela assessoria do artista nas redes sociais, Gusttavo Lima chegou ao Brasil na manhã de sábado "exclusivamente para realização do show no evento".

"Por volta das 14h, teve um desconforto gastrointestinal e foi medicado, mas no final da tarde necessitou ser encaminhado a um hospital para mais cuidados. O cantor segue hospitalizado para realização de exames e o tratamento necessário", diz trecho do comunicado.

