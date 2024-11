"História de Preta", série pernambucana, terá primeiro episódio exibido sábado (16)

A- A+

Recife e Salvador servem de cenário para a série audiovisual “História de Preta”, com direção da pernambucana Danielle Valentim, que exibe seu primeiro episódio exibido, em caráter especial, neste sábado (16), durante o mês da Consciência Negra.



A série une as trajetórias de mulheres negras em épocas distintas e aborda temas como identidade, resistência e o legado feminino negro para a sociedade.

Sobre a série

“História de Preta” entrelaça as histórias da atriz contemporânea Neusa Borges e da lendária rainha de Ndongo e de Matamba, a angolana Nzinga Mbandi (falecida em 1663) - interpretada por Brenda Lígia.



O programa, com 27 minutos de duração, será exibido, às 06h50, na Globo Nordeste. A diretora pernambucana Danielle Valentim participa do LANANI - Laboratório de Narrativas Negras e Indígenas para Audiovisual da Rede Globo de Televisão.

A obra seriada “História de Preta” é uma realização da Maat Produções e tem incentivo da Prefeitura do Recife e Secretaria de Cultura do Recife por meio do edital da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal e do Governo de Pernambuco, através do edital do Funcultura Audiovisual e Secretaria de Cultura de Pernambuco.

Linguagem

"História de Preta” mistura documentário e ficção, explorando a convergência das histórias de coragem e estratégias de luta das mulheres negras contra a opressão colonial. A obra pretende promover o reconhecimento da contribuição das mulheres negras para a identidade brasileira.

“A série se propõe a elucidar trajetórias de mulheres negras únicas em suas particularidades que deixaram um legado para a sociedade, mas que não têm visibilidade no imaginário coletivo”, afirma a diretora Danielle Valentim, que assina o roteiro em parceria com Karla Fagundes e Rita Luna.

A obra audiovisual está em fase de produção e sua primeira temporada terá quatro episódios. Em cada episódio, uma personalidade feminina negra da atualidade se encontra com uma mulher negra de outro tempo. Através da comunicação intuitiva entre as personagens, são apresentadas as biografias de cada uma delas.

Sobre a equipe

O primeiro episódio de “História de Preta” tem roteiro de Danielle Valentim, Karla Fagundes e Rita Luna. A direção é de Danielle Valentim.

A obra é protagonizada por Neusa Borges, Brenda Lígia e Nitorê Akadã. O elenco conta ainda com Agrinez Melo, Andréa Rosa, Arthur Canavarro, Cora Fagundes, Lara Mano, Lucas Oliveira, Lula Terra, Naná Sodré, Samuel Santos, Walter da Mata, Ana Melissa Copino da Costa, Apolo Angelo, Clarice Copino da Costa, Davi Berto da Costa Mendes, Elis Barlavento Campos e Heloísa Ribeiro de Melo.

A série tem pesquisa de Ana Aline Furtado, produção executiva Alba Azevedo e Rubian Melo, direção de produção de Aline Fontes e Caio Dornelas, direção de fotografia de André Hora, direção de arte de Adriele Regine e Séphora Silva, figurino de Andrea Monteiro, montagem de Williane B. Ferreira, desenho de som de José Carbonel e trilha sonora de Guy Renardeau.

Confira ficha técnica completa no Instagram da Maat Produções (@maatproducoes).

Sobre a diretora

Danielle Valentim é mestre em Ciências das Artes e da Comunicação pela Universidade de Oldenburg (Alemanha), produtora, roteirista e diretora audiovisual. Em seus projetos autorais, tem se dedicado à pesquisa e à produção de filmes documentais e híbridos.



Em 2020, lançou o curta experimental “Carta ao Mar” e, em 2023, a série de interprogramas "Pretas da História", exibidas nas TVs públicas de Pernambuco.

Danielle iniciou sua carreira trabalhando em emissoras de televisão como a TVU (Recife) e o canal alemão NDR. Há dez anos atua nos setores executivo e financeiro de mostras de cinemas e de filmes de curta e longa-metragem.

Seus projetos de desenvolvimento passaram por laboratórios como Fiaban - Lab Negras Narrativas, Gira de Projetos Zózimo Bulbul, FeraLab, Marieta, e DOCSP e recebeu algumas premiações.

A profissional também participou do programa Nicho Executiva, promovido pelo instituto Nicho 54 de São Paulo, que contribuiu na internacionalização da sua carreira com os projetos da Maat Produções.

SERVIÇO:

“História de Preta”

Sábado (16/11), às 06h50

Exibição única na Globo Nordeste

