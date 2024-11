A- A+

PARA RIR "Comediano - A Comédia do Cotidiano": espetáculo de humor volta após 10 anos de sua estreia Peça tem no elenco os comediantes Flávio Andradde, Filipe Enndrio, Múcio Eduardo e Toninho Miranda

O espetáculo “Comediano - A Comédia do Cotidiano” volta ao Recife após dez anos de sua estreia nos palcos locais. Esse reencontro com o público ocorre no dia 19 de novembro, às 20h, no Teatro Riomar Recife.

A peça reúne quatro talentos do humor pernambucano, incluindo Flávio Andradde, que faz sucesso nas redes sociais. Além dele, integram o elenco os atores Filipe Enndrio, Múcio Eduardo e Toninho Miranda.



No palco, o quarteto dá vida a mais de 20 personagens, explorando situações engraçadas do cotidiano. São temas como o dia a dia de um motorista de ônibus ou de um médico de hospital público que inspiram a peça.

Serviço:

Espetáculo “Comediano - A Comédia do Cotidiano”

Quando: 19 de novembro, às 20h

Onde: Teatro RioMar (RioMar Shopping - Av. República do Líbano, 251, Pina)

Ingressos a partir de R$ 40, à venda no site Uhuu





Veja também

Grammy Indicações de Beyoncé ao Grammy realmente superaram as de Michael Jackson por ''Thriller''? Entenda