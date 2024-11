Estreia de ''Panela Quente'', do GNT, mostra desenvoltura de Ana Clara; confira

A- A+

''Panela Quente'' estreina no GNT, após lançamento no ano passado do ''Panelaço Ao Vivo'', também apresentado por Ana Clara. O programa teve uma divertida primeira temporada que, por muito pouco, não foi a única. Além da acusação de plágio feita por João Gordo, que mantém um canal de culinária no YouTube há dez anos chamado ''Panelaço'', o programa estava à espera da repercussão do ''Estrela da Casa'', reality de talentos comandado por Ana Clara na Globo entre agosto e outubro deste ano.



Caso a disputa musical funcionasse na tevê aberta, se tornaria o principal compromisso da apresentadora e inviabilizaria a agenda de outras produções comandadas por ela. Com o fracasso da produção – que se tornou um grande mico na carreira de Boninho em seu último projeto antes de deixar a Globo – e uma estratégica mudança de nome para evitar um longo processo judicial, o agora ''Panela Quente'' acabou por ganhar sobrevida no GNT.



No formato, a cada episódio, Ana Clara recebe dois convidados famosos. Enquanto cozinham juntos, um comandando o fogão e o outro auxiliando nos detalhes da receita, a apresentadora puxa uma conversa informal, típica de amigos que se juntam na cozinha para apreciar sabores, dicas culinárias amadoras e boas histórias.



Talk shows ambientados na cozinha estão longe de ser novidade no vídeo ou mesmo no GNT. Em muitos deles, porém, a despretensão culinária forçava que a conversa se sobressaísse ao formato. Não é o caso do ''Panela Quente''.



Divertidamente caótico, o programa é uma prova do jogo de cintura de Ana Clara para transmissões ao vivo. Experiente em cobertura de festivais e um dos principais nomes na transmissão de programas relacionados ao ''Big Brother Brasil'', como o ''Bate Papo BBB'' e o ''A Eliminação'', a habilidade de se comunicar de Ana Clara já era nítida desde quando ela participou do reality de confinamento, na edição de 2018.



Esforçada e tendo Boninho como padrinho, a ruiva soube construir uma carreira diversificada na tevê e fazer boas conexões, isso explica o time especial que topou aparecer na segunda temporada da produção, que enfileira participações de Carol Castro, Isadora Cruz, Milhem Cortaz e Duda Santos, entre outros.



Em contraponto ao esquema comum de programas de entrevistas, onde o resultado depende muito da disposição do entrevistado, o ''Panela Quente'' se vale de uma apresentadora que consegue de fato destacar o que há de melhor em seus convidados, traçando pontos em comum e rendendo boas interações de forma natural.



Com todo mundo muito à vontade, mesmo com os contratempos normais de uma cozinha, os cerca de 45 minutos de duração fluem de forma leve e, mesmo que passe longe de qualquer originalidade, mostra o poder de entretenimento de ideias mais simples.

''Panela Quente'' – GNT – de segunda a sexta, às 20h.

