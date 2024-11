Viciados em sexo: saiba quem são dez estrelas de Hollywood que tiveram problemas pela compulsão

A- A+

Desde que Hollywood é Hollywood, surgem todos os anos mitos e lendas que envolvem algumas de suas figuras mais importantes em algum tipo de vício.



No entanto, desde o final do século XX, um novo item ganhou espaço no universo dos grandes escândalos: as práticas sexuais compulsivas.

Denúncias judiciais, doenças sexualmente transmissíveis, boatos e separações inesperadas levaram muitos dos principais nomes da indústria do entretenimento a confessar publicamente seus problemas e, na maioria dos casos, decidir internar-se em clínicas de reabilitação.

1. Michael Douglas

Em 1993, o The Sun* afirmou que Michael Douglas era viciado em sexo. A primeira reação do ator foi desmentir categoricamente essa informação, mas com o tempo acabou confirmando.

“Eu tinha um problema de vício em álcool. Instinto Selvagem havia acabado de ser lançado, e surgiu essa história do vício em sexo. Tornou-se uma nova doença. Ninguém tinha ouvido falar disso até então, mas ainda surge de vez em quando”, relembrou.

Na época, sua primeira esposa, Diandra Luker, decidiu se separar devido a suas infidelidades constantes.



Desde aquela afirmação do The Sun, Douglas internou-se várias vezes em clínicas especializadas para combater seu vício sexual.





Em 2013, anos depois de seu casamento com Catherine Zeta-Jones, surpreendeu o mundo ao revelar que tinha câncer de garganta, doença que atribuiu ao seu “hábito de praticar sexo oral”. Felizmente, conseguiu se recuperar.

2. Jada Pinkett Smith

O tapa de Will Smith em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar gerou um efeito dominó sobre a intimidade do casamento do ator de King Richard com Jada Pinkett Smith.



Após declarações em que Jada afirmou que nunca quis se casar com seu marido e chegou a considerá-lo um “ególatra”, novos relatos ressurgiram a partir de seu programa familiar Red Table Talk.

Em uma das edições, a atriz revelou que foi viciada em pornografia: “Era pouco saudável o que eu fazia. Tinha uma relação com a pornografia que não me fazia bem. Cheguei a consumi-la cinco vezes por dia”, contou.

Ela detalhou como o momento de sua vida a levou ao que considera, em retrospectiva, uma “dependência”, termo que garante não usar “levianamente”.



Antes de casar-se com Smith, Jada usava drogas e tinha relações sexuais compulsivas, tentando substituir essas adições pela pornografia.

“Queria praticar a abstinência, mas isso me levou a estabelecer uma relação pouco saudável com o que eu assistia. Sentia-me vazia”, declarou em 2019.

3. Charlie Sheen

A vida licenciosa de Charlie Sheen nunca foi segredo em Hollywood. O ator de *Two and a Half Men* chegou a se gabar publicamente de ter gasto 1,5 milhão de dólares contratando prostitutas em um único ano.



Em 2015, foi obrigado a falar abertamente sobre seu vício em sexo após se tornar público que havia contraído HIV.

Na ocasião, algumas de suas parceiras ocasionais o acusaram judicialmente de não informá-las sobre sua condição e de não usar preservativos.



Ele negou tudo e afirmou que as 200 parceiras sexuais que calculou ter tido nesse período sabiam de sua condição e que o sexo era sempre seguro.

Ao longo dos anos, Sheen internou-se várias vezes em clínicas de reabilitação. Ainda assim, declarou em uma entrevista.

“Não acredito em desintoxicação. Não foi feita para mim, não serve para nada”.

4. Lindsay Lohan

O caso de Lindsay Lohan é talvez um exemplo de como o machismo opera na indústria do entretenimento.



Ao contrário de seus colegas homens, não foi ela quem decidiu falar sobre seu vício em sexo, mas os profissionais que a atenderam durante sua estadia em uma clínica de reabilitação onde tratava seu problema com drogas.

Segundo fontes do centro de reabilitação em Utah, a atriz teve relações sexuais com vários pacientes, e seus psicólogos observaram que ela estava substituindo um vício por outro.

Seu ex-namorado Riley Giles afirmou: “Definitivamente, Lindsay é ninfomaníaca. É uma selvagem na cama. Tínhamos relações várias vezes por dia, e à noite ela queria mais. Era insaciável. E com todos os rapazes era igual”.

Para complicar ainda mais, uma lista de 150 nomes com quem ela teria tido relações sexuais foi vazada da clínica, incluindo Ashton Kutcher, Joaquin Phoenix, Justin Timberlake e James Franco.

“Alguém deve ter roubado essa lista. Não é uma piada. Foi cruel e é um mau karma para quem quer que tenha feito isso”, disse Lohan.

5. Britney Spears

A saúde mental de Britney Spears foi um tópico recorrente nas últimas décadas.



Após o fim da tutela legal que sofreu, a cantora explicou que sua dependência sexual era consequência de seu diagnóstico de bipolaridade.



O pai de seus filhos, Kevin Federline, também mencionou o tema, confirmando essa versão.

No entanto, antes de Britney decidir assumir publicamente o problema, seu ex-guarda-costas Francisco Flores ameaçou publicar uma biografia expondo seu “enorme apetite sexual” e os bastidores de suas turnês, que incluíam álcool, drogas e orgias com homens e mulheres. Britney desconsiderou a denúncia, o livro nunca foi publicado, e o conflito foi resolvido fora dos tribunais.

6. James Franco

James Franco reconheceu publicamente sua dependência sexual após denúncias de duas ex-alunas de sua escola de atuação.



As mulheres alegaram que o protagonista de The Deuce teve conduta sexual inapropriada com elas. O ator explicou que, após superar o vício em álcool, tornou-se obcecado por sexo e validação feminina.

“É uma droga muito poderosa”, afirmou no The Jess Cagle Podcast. “Fiquei viciado por 20 anos. O insidioso disso é que permaneci sóbrio esse tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, agia de maneira imprópria e não percebia”.

7. Robert Downey Jr.

Embora Robert Downey Jr. nunca tenha admitido ser um viciado em sexo, ele reconheceu que a hipersexualidade desempenhou um papel importante para evitar recaídas em outros vícios.

“Foi a melhor coisa que fiz para não me perder novamente. Hoje sou um homem casado e minha vida mudou, mas lembro daqueles dias com certa nostalgia”, afirmou em entrevista ao The New York Times.



O ator nunca buscou tratamento para o problema e garante que seu casamento é “sagrado”.

8. David Duchovny

Conhecido por interpretar Hank Moody em "Californication" e Fox Mulder em "Arquivo X", David Duchovny revelou em 2008 que estava lutando contra o vício em sexo.



O ator decidiu internar-se voluntariamente e pediu respeito e privacidade à sua então esposa, Téa Leoni, e aos dois filhos.

A situação desgastou o relacionamento, e o casal se divorciou em 2014. Em entrevistas posteriores, Duchovny explicou que sua compulsão estava ligada ao consumo exagerado de pornografia.

9. Rob Lowe

Nos anos 1980, Rob Lowe foi o protagonista de um dos primeiros grandes escândalos envolvendo pornografia caseira em Hollywood. Em 1988, o ator foi filmado em um ménage à trois com duas garotas, uma delas menor de idade.

O caso ocorreu na Geórgia, onde a idade de consentimento era 16 anos, mas mesmo assim sua carreira foi fortemente impactada. Lowe buscou ajuda em uma clínica de reabilitação e casou-se em 1991.



No entanto, anos depois, voltou a ser acusado de assédio sexual por duas babás de seus filhos. Ele negou todas as acusações e, até hoje, segue casado.

10. Hugh Grant

No auge de sua carreira, nos anos 1990, Hugh Grant era uma das estrelas mais cobiçadas de Hollywood. Na época, ele estava em um relacionamento de 13 anos com Elizabeth Hurley.

No entanto, foi flagrado pela polícia de Los Angeles com uma prostituta chamada Divine Brown em um carro estacionado. O escândalo abalou sua reputação e levou Grant a admitir ser viciado em sexo. O caso marcou o fim de sua relação com Hurley.

