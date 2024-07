Hugh Jackman foi embora, mas o Rio não sai dele; ator posta mais uma homenagem à cidade

A- A+

Hugh Jackman e toda a trupe de "Deadpool & Wolverine" foram embora do Brasil, mas o ator não se cansa do Rio de Janeiro.

Na manhã dessa quinta-feira (18), o australiano de 55 anos fez um post em suas redes sociais em que compartilha imagens de sua passagem por terras cariocas. Nas fotos, o mar de Ipanema.

Na trilha do post de Jackman, "Feels this good" ("É tão bom", em tradução livre), feat de Jon Mero e LÒNIS. Nos comentários, os fãs brasileiros do ator se derretem pelo carinho dele com a cidade:

"As pessoas saem do Brasil, mas o Brasil não sai das pessoas", escreveu uma seguidora. "Que lindo ver o seu carinho pelo Rio", postou outra. "O Brasil te ama", escreveu outro fã.

Nos dias de sua estada no Rio (Jackman ficou em Ipanema, como também os atores Ryan Reynolds, Emma Corrin e o diretor Shawn Levy), Jackman não cansou de postar imagens da cidade e de elogiar o Brasil e os brasileiros.

Jackman postou um vídeo pedalando na orla de Ipanema e uma foto no Mirante do Leblon. "Let's freaking go, Rio" ("Vamos Rio!", em tradução livre), comentou o ator. Ao lado do elenco e do diretor de "Deadpool & Wolverine", Jackman foi ao Maracanã e se divertiu tentando jogar futebol com Pedro e David Luiz, jogadores do Flamengo.

Em entrevista ao Globo, ele falou sobre os brasileiros. Em sua quinta ou sexta vez no país (foram tantas que ele já perdeu as contas), o eterno Wolverine foi só elogios:

— Os brasileiros sabem viver a vida. Vivem completa e abertamente. É exatamente assim que todos deveríamos viver. Qualquer país que tira dez dias de férias para o carnaval sabe como experimentar a vida (risos).

Veja o vídeo da entrevista completa com Hugh Jackman e Ryan Reynolds:

De passagem pelo Rio para promover o novo filme do universo Marvel, Ryan Reynolds e Hugh Jackman, dupla de #DeadpoolAndWolverine, não pouparam palavras para dizer o que sentiram nas terras brasileiras. Em entrevista ao #JornalOGlobo, os atores também falam como foi levar o… pic.twitter.com/rBgGSTzh6Z — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) July 17, 2024

"Deadpool & Wolverine"

Os atores Hugh Jackman, Ryan Reynolds e Emma Corrin, além do diretor Shawan Levy, passaram três dias no Rio de Janeiro para uma série de compromissos envolvendo o lançamento do filme "Deadpool & Wolverine" no Brasil.

Conheceram pontos turísticos, deram entrevistas e tiveram um encontro com fãs e celebridades brasileiras na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Sul do Rio.

