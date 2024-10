A- A+

Música Pernambucano Hugo Alvarez, da nova geração do sertanejo, lança nova canção de DVD gravado em Goiânia "Meu Erro" é mais uma faixa do seu primeiro DVD, "Ao Vivo em Goiânia", disponível nas plataformas digitais

Destaque da nova geração do sertanejo romântico, o cantor pernambucano Hugo Alvarez lançará nas plataformas digitais, nesta sexta-feira (18), a canção "Meu Erro", mais uma faixa do seu primeiro DVD, "Ao Vivo em Goiânia".

O projeto, gravado no Teatro Sesi, em março deste ano, vem alcançando bons números. "Camisa Xadrez", sua atual música de trabalho, soma mais de 1 milhão de acessos no YouTube, além das canções já lançadas "Só Viva", "Rosas, versos e vinhos" e "Medo".

Em breve, o público também conhecerá a versão compositora do artista, na canção "Abismo", com lançamento previsto para os próximos dias. Até o fim do ano, mais seis canções serão lançadas pernambucano, que atualmente mora em Goiânia.

Hugo foi apadrinhado por Zezé

O cantor também ficou conhecido por ser apadrinhado por Zezé di Camargo. Além de abrir seus shows em diversas cidades, Hugo também foi convidado por Zezé para dividir o palco em sua apresentação no Vibra SP. Já em setembro deste ano, Hugo foi o responsável por esquentar o DVD de Felipe Araujo.

Atualmente, Hugo Alvarez ultrapassou mais de seis milhões de visualizações no YouTube e tem quase 2 mil ouvintes mensais no Spotify. O artista tem sua carreira gerenciada por Emanoel Camargo e pelo escritório ÉShow.

Nascido no Recife, o garoto de 19 anos, canta e compõe músicas sertanejas desde pequeno. Começou a carreira aos 13 anos, tocando instrumentos como violão, bateria e guitarra.

