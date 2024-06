Humorista é demitido de rádio estatal francesa por atacar premiê israelense

A- A+

O humorista Guillaume Meurice foi demitido da Rádio France por tecer comentários ofensivos contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo a agência de notícias AFP, a emissora estatal pediu a “rescisão antecipada do contrato" de Meurice "por falta grave".

Meurice já havia sido suspenso em 2 de maio, meses depois de ter dito que Benjamin Netanyahu era "uma espécie de nazista mas sem prepúcio".

O comentário foi feito em outubro de 2023 e repercutiu. Em abril, a Organização Judaica Europeia entrou com uma denúncia junto ao Ministério Público de Nanterre, contra o humorista, por “provocação à violência e ao ódio antissemita” e “insultos públicos de natureza antissemita”. À época, o órgão não levou o caso adiante.

De acordo com a AFP, a presidente da Rádio France, Sibyle Veil, disse em grupos privados que a demissão de Meurice ocorrera por conta de “reiterada deslealdade”. Apesar de ter sido alertado várias vezes, teria “inflamado a polémica durante meses”.

A demissão do profissional gerou uma paralisação na Rádio France. No final do mês passado, sindicatos e a redação da France pediram à direção que revesse a decisão de despedir Guillaume Meurice sob o argumento de que a demissão “criaria um grave precedente” para “a liberdade de expressão”.

“Enquanto a extrema direita está às portas do poder, (…) a sua decisão enfraquece consideravelmente toda a nossa empresa ”, escreveu o sindicato de trabalhadores da rádio num comunicado compartilhado com a imprensa.

Veja também

show Rapper NLE Choppa surpreende ao sair de caixão durante show