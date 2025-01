A- A+

STREAMING "Ilhados com a sogra" volta dia 9 de janeiro; o que esperar do final da segunda temporada do reality Sob comando de Fernanda Souza na Netflix, episódios já tiveram brigas, momentos fofos e até desistência

Leia também

• Hulu (Disney) e Fubo selam aliança no streaming e transmissões ao vivo

• "The Pitt" e "Grande sertão": as estreias no streaming da semana (05/01 a 11/01)

• O melhor streaming em 2024: confira sete séries brasileiras que se destacaram neste ano

Os termômetros em Alagoas estão nas alturas com as tretas da segunda temporada "Ilhados com a sogra", cujos primeiros quatro episódios entraram no catálogo da Netflix Brasil na última quarta-feira. O reality show, que reúne noras e genros com sogras isolados numa ilha deserta, participando de provas em dupla para levar o grande prêmio de R$ 500 mil, já teve de tudo: brigas, lágrimas, momentos fofos e até desistência.

Nesta quinta, os quatro últimos episódios — todos com apresentação de Fernanda Souza — entram no ar para descobrirmos quem é a família que aguentou o tranco da convivência e saiu vencedora.

Abaixo, listamos os melhores momentos até agora e o que esperar do final da segunda temporada de "Ilhados com a sogra".

Sem conciliação

Não teve cessar-fogo para Isabella e Patrícia, nora e sogra da família Mendonça, respectivamente, cuja relação azedou de vez quando Raphael se mudou com a mulher para a casa da mãe durante a obra do apartamento do casal. As duas chegaram à ilha paradisíaca em Alagoas em pé de guerra e assim ficaram durante os quatro episódios do reality show. Uma dizia que não era escutava pela outra, e ninguém saia do lugar. Isso, obviamente, impactou o desempenho das duas nas provas.

As duas tinham apenas três favos (a pontuação do jogo) quando Isabella apertou a sirene de S.O.S. O pedido de ajuda faz com que o filho ou filha da sogra saia do bunker onde está confinado observando o jogo e tentar resolver o conflito com o "mozão" e a mãe. Há, no entanto, um preço a pagar: três favos. Portanto, quando Rafael saiu do bunker para encontrar Isabella e Patrícia, a família Mendonça perdeu tudo que havia conquistado até então.

Mas não fez diferença: Raphael não conseguiu estabelecer uma conversa amigável com a mãe e ele mesmo decidiu que a família estava fora do reality show.

Revelação

Num primeiro momento, parecia que a representatividade LGBTQIAP+ não tinha sido uma prioridade para a produção do reality show. Até a audiência — e os moradores da ilha — ficarem sabendo que Miguel Kashiura, companheiro de Camila e ilhado com a sogra Celina, contou para todos que é um homem trans.

Isso não é tema de conversa na família e nem problema para a sogra. Controladora, Celina não aceitou bem o fato de o casal ter ido morar sozinho e deixado sua casa, já que Miguel morava com ela e Camila depois do início do namoro.

Mas a dupla Miguel-Celina é, até o momento, a que mais tem se dado bem, tanto nas provas, quanto no relacionamento interpessoal. Pintou a família campeã?

Mãe ou esposa?

Outra família que anda num estresse só é a Sousa, composta pela sogra Yoná, a nora Ana Paula e o filho Antony. Yoná morre de medo de perder Antony para qualquer mulher e diz que Ana Paula não deixa os dois sozinhos. A nora, por sua vez, já deixou claro que não quer invadir a relação dos dois.

No fim da primeira leva de episódios, Fernanda Souza resolveu dificultar o que já estava difícil e propôs um encontro entre os filhos alojados no bunker e as famílias, com um porém: o filho ou filha precisava escolher se queria abraçar e conversar com a mãe ou com o "mozão". Antony deixou os espectadores com o seu dilema: primeiro, ele escolheu Ana Paula. Mas, ao fim do episódio, perguntou se podia mudar de ideia.

Treta também no bunker

Tem confusão em cima da terra com as noras e sogras e também embaixo, no bunker onde os filhos ficam confinados. De início, Antony, da família Sousa, não se deu bem com Andressa, da família Araújo, mas o mal-estar começou a se espalhar para os outros participantes também. O clima piorou ainda mais quando ele viu que a família dele também teve rusgas com os Araújo por causa de uma brincadeira que Yoná fez com a sogra Val.

Veja também

FAMOSOS Fernanda Torres foi a festivais e premiações com roupas minimalistas e de grifes de luxo; veja looks