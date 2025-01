Incêndios em Los Angeles: Volta de Cameron Diaz aos tapetes vermelhos é adiada

A- A+

Estava tudo pronto para Cameron Diaz retornar aos tapetes vermelhos de pré-estreias de filmes na noite desta quinta-feira, depois de 11 anos longe do cinema. Mas os incêndios que assolam Los Angeles, na Califórnia, fizeram a Netflix cancelar a première de "De volta à ação", estrelado pela atriz e por Jamie Foxx.

O longa de espionagem estreia mundialmente na plataforma no dia 17 de janeiro.

"Devido aos trágicos incêndios, cancelaremos a estreia de 'De volta à ação' em Nova York. Reconhecemos que muitos em nossa indústria e seus entes queridos estão atualmente afetados, e nossos pensamentos estão com eles neste momento", disse a Netflix em um comunicado na noite de quarta-feira. "Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar e agradecemos sua compreensão."

Várias estreias em Los Angeles foram canceladas, incluindo exibições com tapete vermelho de “Imparável”, com Jharrel Jerome e Jennifer Lopez, “Lobisomem”, com Julia Garner, e “The Last Showgirl”, com Pamela Anderson. O almoço do AFI Awards, o BAFTA Tea Party, o Critic’s Choice Awards e o Movies for Grownups da AARP também foram adiados.

