Indicações ao Oscar 2025 serão anunciadas nesta quinta-feira (23); saiba como assistir

Com a possibilidade de indicações para Fernanda Torres e " Ainda estou aqui", os brasileiros estão ainda mais interessados no Oscar 2025. A partir das 10h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (23), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anuncia os indicados à 97ª edição da premiação. O evento, que deveria ter ocorrido no início do mês, foi adiado devido aos incêndios que atingiram o sul da Califórnia.

Calendário alterado por incêndios

Este ano, a votação foi impactada pelos devastadores incêndios na Califórnia, o que levou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas a estender o prazo para envio dos votos até 17 de janeiro.





Em um comunicado, o CEO Bill Kramer e a presidente Janet Yang destacaram o compromisso da instituição com a comunidade cinematográfica durante este momento difícil: “Estamos ansiosos para homenagear nossos trabalhadores da linha de frente que ajudaram com os incêndios, reconhecendo os afetados e incentivando as pessoas a se juntarem à Academia para apoiar os esforços de socorro”.

Os incêndios na Califórnia também impactaram o cronograma de eventos do Oscar 2025. O tradicional almoço dos indicados, que seria realizado em 10 de fevereiro, foi cancelado, assim como a cerimônia de premiação técnica e científica, que foi adiada para uma data ainda não definida.

No entanto, a entrega dos prêmios segue confirmada para 2 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood.

Como assistir ao anúncio dos indicados ao Oscar 2025

Para os fãs que não querem perder nenhum detalhe, a Academia transmitirá o anúncio ao vivo pelo seu canal no YouTube. Rachel Sennott e Bowen Yang serão os anfitriões da cerimônia, realizada diretamente do Samuel Goldwyn Theatre, em Beverly Hills.

No Brasil, os canais TNT e Max também exibirão o evento ao vivo em uma live especial. Valentina Pulgarín estará à frente das análises e curiosidades sobre os indicados. As transmissões poderão ser acompanhadas no YouTube da TNT Brasil e no TikTok da Max Brasil.

