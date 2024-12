Interestelar volta aos cinemas brasileiros para celebrar 10 anos da estreia

A- A+

Os nerds de plantão terão uma oportunidade de assistir ao clássico "Interestelar", de Christopher Nolan, nos cinemas brasileiros. A Warner Bros. resolveu comemorar os 10 anos do lançamento do ilme com um grande relançamento.



O longa será exibido nas principais redes de cinema brasileiras, inclusive nas salas IMAX, na semana de 9 a 15 de janeiro de 2025. Os ingressos estarão disponíveis para venda já a partir desta quinta-feira (26).

Sobre o filme

O enredo conta a história de Matthew McConaughey como um piloto de testes que embarca numa importante missão ao espaço para salvar a humanidade. Para aqueles que preerirem comemorar o aniversário do longa em casa, Interestelar está disponível no catálogo da Max.

