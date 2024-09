A- A+

SHOW Intérprete de Elvis Presley faz pocket show, neste sábado (7), no Shopping ETC Show do Mr.Elvis começa a partir de 12h, na praça de alimentação do centro comercial

Aproveitando o feriado da Independência do Brasil, neste sábado (7), o Shopping ETC promove um pocket show do Mr.Elvis. O cantor Milton Nóbrega, que é o intérprete do ''Rei do Rock'', se apresenta gratuitamente na praça de alimentação do empresarial.

Milton Nóbrega, traz o famoso repertório de Elvis Presley, revisitando seus clássicos na sua apresentação nostálgica. Além de cantar, o intérprete veste um visual icônico para relembrar o cantor norte-americano.

SERVIÇO:

Feriado Musical - Pocket Show ''Mr Elvis''

Quando: 7 de setembro, 12h

Onde: Shopping ETC - Avenida Rosa Silva, 1460, Aflitos

Entrada gratuita

Mais informações: @shoppingetcoficial

