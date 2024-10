Irmãos Menendez, presos por matarem os pais, ficaram mais de 20 anos separados

O promotor distrital de Los Angeles disse, nesta quinta-feira (24), que pediria uma nova sentença para os irmãos Lyle e Erik Menéndez, condenados à prisão perpétua pelo assassinato de seus pais em 1989.

A medida tornaria a dupla, que está na cadeia há 24 anos, elegível para liberdade condicional. O caso voltou a chamar atenção depois ser retratado numa série da Netflix, cujos trechos viralizaram nas redes sociais — entre eles, a cena da separação dos irmãos, em 1996.

Lyle e Erik foram levados a diferentes presídios depois de serem condenados à prisão perpétua. Os dois só puderam se rever em 2018, quando Lyle foi transferido para a R.J.

Donovan Correctional Facility, na Califórnia, onde irmão já estava havia cinco anos. Os irmãos se reencontraram em abril daquele ano e, segundo o jornalista Robert Rand, foram às lágrimas.

O promotor George Gascón anunciou sua decisão de apoiar a revisão da sentença em uma entrevista coletiva no Hall of Justice, em Los Angeles.

“Acredito que eles pagaram sua dívida com a sociedade”, disse o promotor. O promotor, que estava cercado por membros de seu gabinete e membros da família Menendez, disse que entraria com o pedido no tribunal nesta sexta-feira (25) para que os irmãos fossem sentenciados novamente, com possibilidade de liberdade condicional.