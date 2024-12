Isabel Veloso, grávida e com câncer, comenta expectativas para o parto

A- A+

Isabel Veloso usou suas redes sociais para falar sobre as suas expectativas para o parto de seu primeiro filho. A influenciadora digital foi diagnosticada com Linfoma Não-Hodgkin incurável em janeiro e está grávida de um menino, que se chamará Arthur.



Ela explicou que, devido à sua saúde, a melhor opção para o parto é a cesárea. "A cesárea é a melhor opção para mim, principalmente por conta de Arthur nascer prematuro. Minhas datas de parto serão entre 32 e 34 semanas de gestação. Como um bebê de 32 semanas vai nascer de parto normal sem ter um risco muito grande?", disse.





A influenciadora digital ainda ressaltou que a decisão foi tomada visando o bem-estar dos dois. Recentemente, o câncer se espalhou para seus pulmões.



"Eu tinha preferência pelo parto normal, continuo tendo. Em minha opinião, a cesárea deve ser feita em casos como este, por exemplo, quando a vida da mãe, do bebê, estão em risco e tantas outras coisas pesam. Mas não deixa de ser uma via de parto. Não deixa de ser um modo que salva vidas. E se não tivesse a cesárea? Como ficaria a minha situação e do meu neném? Graças a Deus que existe a cesárea, assim podemos ficar muito mais seguros em relação ao parto do Arthur", finalizou.



Durante a gravidez, ela chegou a ser internada por conta do avanço da doença, mas já recebeu alta hospitalar.

